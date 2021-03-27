27 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 27 марта? Международный день театра, Час Земли. Родительская суббота – в православном календаре. Венедиктов день – в народном календаре. Именины празднуют: Венедикт, Михаил, Ростислав.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 марта.

27 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Международный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году с целью укрепить взаимопонимание и мир между народами и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными обществами и почитателями этого вида искусства.

установлен в 1961 году с целью укрепить взаимопонимание и мир между народами и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными обществами и почитателями этого вида искусства. Час Земли (Earth Hour) – глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая ежегодно проводится в одну из последних суббот марта и в 2021 году выпадает на 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы с целью призыва к бережному отношению к природе, сохранению климата планеты и заботы о ее ресурсах.

– глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая ежегодно проводится в одну из последних суббот марта и в 2021 году выпадает на 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы с целью призыва к бережному отношению к природе, сохранению климата планеты и заботы о ее ресурсах. День нефролога – профессиональный праздник медиков, специализирующихся в области почек

– профессиональный праздник медиков, специализирующихся в области почек Праздник цветения сакуры О-ханами проводится в Японии.

Какой сегодня праздник

27 марта в православной церкви отмечается родительская суббота и проводится поминовение умерших. Это первый поминальный день во время Великого поста-2021. Также чтится день памяти преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Ростислава-Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.

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В народе 27 марта почитался Венедиктов день, который также называли Скотником, потому что в этот период люди обихаживали домашних животных, выпускали во двор, чистили, заговаривали от порчи и сглаза.

Приметы на 27 марта

если Венедиктов день выдался морозным – такая погода продержится еще неделю;

гром на Венедикта – к урожайному и плодородному лету;

в поминальный день нельзя выполнять домашнюю работу.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 марта

1793 – Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

1854 – в Америке Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1860 – американец М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1878 – в России крестьянин Федор Блинов изобрел "вагон с бесконечными рельсами" – первый в мире гусеничный трактор.

1943 – Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1968 – во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.

1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

Кто родился 27 марта

1863 – Генри Ройс, английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.

1868 – Патти Смит Хилл, американская учительница, автор песни Happy Birthday to You.

1950 – Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, автор песен, клавишник группы Genesis.

1963 – Квентин Тарантино, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1970 – Мэрайя Кэри, американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса, продюсер.

1970 – Элизабет Митчелл, американская актриса театра, кино и телевидения.

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