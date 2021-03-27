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27 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 27 марта в истории

Какой сегодня праздник, 27 марта? Международный день театра, Час Земли. Родительская суббота – в православном календаре. Венедиктов день – в народном календаре. Именины празднуют: Венедикт, Михаил, Ростислав.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Также не забудьте, что в ночь с 27 на 28 марта 2021 года в Украине состоится переход на летнее время.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 марта.

27 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

27 марта в православной церкви отмечается родительская суббота и проводится поминовение умерших. Это первый поминальный день во время Великого поста-2021. Также чтится день памяти преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Ростислава-Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.

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В народе 27 марта почитался Венедиктов день, который также называли Скотником, потому что в этот период люди обихаживали домашних животных, выпускали во двор, чистили, заговаривали от порчи и сглаза.

Приметы на 27 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 27 марта

Кто родился 27 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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