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27 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

27 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 27 января в истории

Какой сегодня день, 27 января? Международный день памяти жертв Холокоста. День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 января.

Освенцим / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

27 января в православной церкви отмечается отдание праздника Богоявления. Также чтится день памяти преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иосифа Аналитина Раифского, преподобного Феодула Синайского, преподобного Стефана Вифинского.

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В народе 27 января отмечается День Нины. Традиционно в этот день люди более внимательно ухаживали за домашней скотиной: угощали хлебом и овощами, обращались добрыми словами, а также чистили стойла, выносили навоз, меняли соломенную подстилку.

Приметы на 27 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 27 января

Кто родился 27 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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