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28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 28 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 28 февраля? Международный день редких заболеваний. Неделя о мытаре и фарисее, день памяти апостола от 70-х Онисима – в православном календаре. Онисим Овчарник – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 февраля.

28 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

28 февраля в православной церкви отмечается неделя о мытаре и фарисее. Чтится память апостола от 70-х Онисима, преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Пафнутия и дочери его Ефросинии, преподобного Евсевия, отшельника Сирийского. Празднование Виленской и Далматской икон Божией Матери.

В народе 28 февраля почитался Онисим Овчарник. Святого Онисима считали покровителем овцеводства, в молитвах его просили о большом и здоровом приплоде, чтобы овец уродило, как звезд на небе. Чтобы был богатый урожай, в амбаре собрали разные семена, выставляли их утром на мороз и откладывали до посева. А рукодельницы выбирали лучший клубок ниток и тоже выносили на улицу, чтобы вся пряжа стала белой, чистой и крепкой.

Приметы на 28 февраля

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Кто родился 28 февраля

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