28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 28 марта? Переход на летнее время в Украине. 2-е воскресенье Великого поста, память святого Александра – в православном календаре. Вход Господень в Иерусалим – у западных христиан. Александров день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.
- Песах – второй день одного из главнейших иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2021 году Песах отмечается с вечера 27 марта до 4 апреля.
- День учителя празднуют Чехия и Словакия в честь дня рождения в 1592 году чешского педагога, писателя и общественного деятеля Яна Амоса Коменского.
- День сотрудников органов национальной безопасности – профессиональный праздник отмечается в Азербайджане с 1997 года.
- День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в Беларуси с 1998 года в четвертое воскресенье марта.
Какой сегодня праздник
28 марта в православной церкви отмечается второе воскресенье Великого поста. Чтится день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, священномученика Александра, иерея в Сиде, мученика Никандра. Также отмечается собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
У западных христиан 28 марта 2021 года отмечается Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Праздник символизирует прообраз входа Сына Человеческого в Рай и признание миссии Иисуса Христа.
В народе 28 марта почитался Александров день. На Александра в лесу начинались волчьи свадьбы. В этот период волки становились особенно агрессивными и даже могли напасть на людей, а потому в лес было опасно ходить. А еще к этому дню ожидали прилета чаек, что предвещало раннее тепло и ледоход на реках.
Приметы на 28 марта
- если чайки сразу начинали купаться – на плохую погоду;
- снег тает слабо, и вода течет медленно – к неурожайному году;
- в этот день лучше не ходить в лес, чтобы волки не загрызли;
- если человек родился в день Александра, у него будет острый слух и вспыльчивый характер.
Интересные и важные события в Украине и мире 28 марта
- 1842 – в Австрии состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.
- 1910 – в Марселе прошел первый в мире полет гидроплана.
- 1930 – города Константинополь и Ангора получили новые названия – Стамбул и Анкара.
- 1964 – в Лондонском Музее восковых фигур мадам Тюссо было объявлено, что участники The Beatles станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.
- 1976 – началось первое женское одиночное кругосветное плавание, которое совершила польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич.
Кто родился 28 марта
- 1483 – Рафаэль Санти, видный итальянский художник и архитектор, ярких представитель искусства эпохи Высокого Возрождения.
- 1890 – Пол Уайтмен, американский джазовый скрипач, руководитель и дирижер оркестра, "король джаза".
- 1925 – Дмитрий Гнатюк, советский украинский певец, театральный режиссер.
- 1925 – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино, мастер художественного слова.
- 1948 – Дайан Уист, американская актриса.
- 1950 – Виктор Стельмах, украинский поэт, член Национального союза писателей Украины.
- 1986 – Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса.
Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.
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