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28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 28 марта в истории

Какой сегодня праздник, 28 марта? Переход на летнее время в Украине. 2-е воскресенье Великого поста, память святого Александра – в православном календаре. Вход Господень в Иерусалим – у западных христиан. Александров день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.

28 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

28 марта в православной церкви отмечается второе воскресенье Великого поста. Чтится день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, священномученика Александра, иерея в Сиде, мученика Никандра. Также отмечается собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

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У западных христиан 28 марта 2021 года отмечается Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Праздник символизирует прообраз входа Сына Человеческого в Рай и признание миссии Иисуса Христа.

В народе 28 марта почитался Александров день. На Александра в лесу начинались волчьи свадьбы. В этот период волки становились особенно агрессивными и даже могли напасть на людей, а потому в лес было опасно ходить. А еще к этому дню ожидали прилета чаек, что предвещало раннее тепло и ледоход на реках.

Приметы на 28 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 28 марта

Кто родился 28 марта

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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