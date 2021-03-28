28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 28 марта? Переход на летнее время в Украине. 2-е воскресенье Великого поста, память святого Александра – в православном календаре. Вход Господень в Иерусалим – у западных христиан. Александров день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.

28 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Песах – второй день одного из главнейших иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2021 году Песах отмечается с вечера 27 марта до 4 апреля.

– второй день одного из главнейших иудейских праздников, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. В 2021 году Песах отмечается с вечера 27 марта до 4 апреля. День учителя празднуют Чехия и Словакия в честь дня рождения в 1592 году чешского педагога, писателя и общественного деятеля Яна Амоса Коменского.

празднуют Чехия и Словакия в честь дня рождения в 1592 году чешского педагога, писателя и общественного деятеля Яна Амоса Коменского. День сотрудников органов национальной безопасности – профессиональный праздник отмечается в Азербайджане с 1997 года.

– профессиональный праздник отмечается в Азербайджане с 1997 года. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в Беларуси с 1998 года в четвертое воскресенье марта.

Какой сегодня праздник

28 марта в православной церкви отмечается второе воскресенье Великого поста. Чтится день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, священномученика Александра, иерея в Сиде, мученика Никандра. Также отмечается собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

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У западных христиан 28 марта 2021 года отмечается Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Праздник символизирует прообраз входа Сына Человеческого в Рай и признание миссии Иисуса Христа.

В народе 28 марта почитался Александров день. На Александра в лесу начинались волчьи свадьбы. В этот период волки становились особенно агрессивными и даже могли напасть на людей, а потому в лес было опасно ходить. А еще к этому дню ожидали прилета чаек, что предвещало раннее тепло и ледоход на реках.

Приметы на 28 марта

если чайки сразу начинали купаться – на плохую погоду;

снег тает слабо, и вода течет медленно – к неурожайному году;

в этот день лучше не ходить в лес, чтобы волки не загрызли;

если человек родился в день Александра, у него будет острый слух и вспыльчивый характер.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 марта

1842 – в Австрии состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.

1910 – в Марселе прошел первый в мире полет гидроплана.

1930 – города Константинополь и Ангора получили новые названия – Стамбул и Анкара.

1964 – в Лондонском Музее восковых фигур мадам Тюссо было объявлено, что участники The Beatles станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1976 – началось первое женское одиночное кругосветное плавание, которое совершила польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич.

Кто родился 28 марта

1483 – Рафаэль Санти, видный итальянский художник и архитектор, ярких представитель искусства эпохи Высокого Возрождения.

1890 – Пол Уайтмен, американский джазовый скрипач, руководитель и дирижер оркестра, "король джаза".

1925 – Дмитрий Гнатюк, советский украинский певец, театральный режиссер.

1925 – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино, мастер художественного слова.

1948 – Дайан Уист, американская актриса.

1950 – Виктор Стельмах, украинский поэт, член Национального союза писателей Украины.

1986 – Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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