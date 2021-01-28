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28 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 28 января в истории

Какой сегодня праздник, 28 января? Международный день защиты персональных данных и Международный день ЛЕГО. День преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 января.

28 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

28 января в православной церкви чтится день памяти преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, преподобномученика Пансофия Александрийского, преподобных Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского.

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В народе 28 января отмечается Павлов день, а еще его называли днем колдунов. Люди верили, что колдуны и колдуньи именно в этот день передавали свое магическое искусство ученикам. А потому в Павлов день следовало опасаться заговоров, порчи и сглаза. Для этого нужно молиться святым заступникам, а чтобы не сглазили – стучать по дереву и плевать через левое плечо.

Приметы на 28 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 28 января

Кто родился 28 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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