29 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 29 марта? Индийский фестиваль красок Холи, Международный день фортепиано, 3-я неделя Великого поста – в православном календаре. Саввин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.

29 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Холи (Holi) или Фестиваль красок – ежегодный древний яркий и красочный праздник индуизма, посвященный весне, который отмечается во время полнолуния месяца Пхалгуны и в 2021 году выпадает на 29 марта.

– ежегодный древний яркий и красочный праздник индуизма, посвященный весне, который отмечается во время полнолуния месяца Пхалгуны и в 2021 году выпадает на 29 марта. Международный день фортепиано – музыкальный праздник, который отмечается на 88-й день года, по количеству клавиш в инструменте.

– музыкальный праздник, который отмечается на 88-й день года, по количеству клавиш в инструменте. День памяти героев чтит Мадагаскар в честь восставшего в 1947 году малагасийского народа против французских колонизаторов.

чтит Мадагаскар в честь восставшего в 1947 году малагасийского народа против французских колонизаторов. День молодежи празднует Китай.

Какой сегодня праздник

29 марта в православной церкви наступила 3-я неделя Великого поста. Чтится память мучеников Савина и Папы, апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского І), священномученика Александра, папы Римского, мученика Юлиана Аназаврского, священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

В народе 29 марта почитался Саввин день, который также получил название Тележный день, поскольку санная дорога таяла и разрушалась, наступало время менять сани на телегу, привести ее в порядок, починить и укрепить колеса, прикрепить оглобли.

Приметы на 29 марта

на Саввин день нельзя лениться, а также нельзя ссориться;

если в Саввин день тепло, то и вся весна такой будет;

снег тает быстро, а по дороге текут ручьи – лето будет дождливым;

а если воды немного, и она течет медленно – год будет неурожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 марта

1795 – состоялся первый концерт в Вене немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

1864 – в Народном доме во Львове состоялось первое представление первого в Галичине профессионального украинского театра.

1848 – день, когда остановился Ниагарский водопад более чем на 30 часов из-за ледяных пробок на реке Ниагара.

1974 – американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий.

1974 – в Китае была обнаружена "Терракотовая армия" первого китайского императора династии Цинь – глиняные статуи воинов с лошадьми, захороненные более 2 тыс. лет назад.

Кто родился 29 марта

1728 – Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского.

1861 – Роман Залозецкий, украинский ученый, первый председатель Украинского технического общества.

1918 – Александр Довженко, советский и украинский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.

1943 – Вангелис, греческий музыкант, композитор, мастер электронной музыки.

1957 – Кристофер Ламберт, французский и американский киноактёр, продюсер, сценарист

1964 – Александр Волков, советский и украинский баскетболист, чемпион Европы и Олимпийских игр.

1964 – Эль Макферсон, австралийская топ-модель, актриса, дизайнер.

1968 – Люси Лоулесс, новозеландская актриса, продюсер, певица, фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.