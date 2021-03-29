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29 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 29 марта в истории

Какой сегодня праздник, 29 марта? Индийский фестиваль красок Холи, Международный день фортепиано, 3-я неделя Великого поста – в православном календаре. Саввин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.

29 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

29 марта в православной церкви наступила 3-я неделя Великого поста. Чтится память мучеников Савина и Папы, апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского І), священномученика Александра, папы Римского, мученика Юлиана Аназаврского, священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

В народе 29 марта почитался Саввин день, который также получил название Тележный день, поскольку санная дорога таяла и разрушалась, наступало время менять сани на телегу, привести ее в порядок, починить и укрепить колеса, прикрепить оглобли.

Приметы на 29 марта

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Кто родился 29 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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