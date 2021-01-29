29 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 29 января? День памяти героев Крут и День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны. День поклонения честным веригам апостола Петра – в православном календаре. День Петра – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Максим, Петр.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 января.
- День памяти героев Крут – отмечается ежегодно с 2007 года согласно указу президента в память о бое между подразделением Красной гвардии и отрядом киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", состоявшемся 29 или 30 января 1918 года у железнодорожной станции Круты в 130 километрах от Киева.
- День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается в мире в годовщину принятия в 1985 году Делийской декларации, которая призвала к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов в мире и устранению самой угрозы ядерной войны.
- День работников прокуратуры празднует Молдова в честь принятия в 1992 году закона о прокуратуре.
Какой сегодня праздник
29 января в православной церкви чтится день поклонения веригам, сковавшим апостола Павла. Память праведного Максима Тотемского, мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы, мученика Данакта Иллирийского, чтеца.
В народе 29 января отмечается день Петра, который также назывался Петр-полукорм. В этот день хозяин оценивал, сколько корма, сена и соломы для домашнего скота оставалось до начала весеннего выпаса. Если запасов было меньше половины, приходилось экономить. А самого святого Петра считали покровителем домашнего скота.
Приметы на 29 января
- на Петра-полукорма расходуется половина зимнего корма;
- если ржаного хлеба в амбарах больше половины от всего запаса – летом рожь хорошо уродит;
- если в день Петра дует северный ветер – к морозам;
- если день на Петра выдался морозным – лето будет жарким.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
Интересные и важные события в Украине и мире 29 января
- 1616 – голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки, мыс Горн.
- 1635 – кардинал Ришелье основал Французскую академию.
- 1804 – открылся Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, один из старейших в восточной Европе.
- 1886 – день рождения первого в мире бензинового автомобиля.
- 1896 – американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.
- 1918 – состоялся бой под Крутами, а в Киеве началось большевистское восстание.
- 1978 – Швеция первой в мире запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их вреда для озонового слоя Земли.
Кто родился 29 января
- 1860 – Антон Чехов, писатель-новеллист, драматург, классик русской литературы.
- 1947 – Дэвид Байрон, британский певец, музыкант, автор песен, вокалист группы Uriah Heep.
- 1949 – Томми Рамон, барабанщик и продюсер американской панк-рок-группы Ramones.
- 1953 – Тереза Тенг, азиатская поп-певица.
- 1954 – Опра Уинфри, американская актриса и телеведущая.
- 1968 – Эдвард Фицджеральд Бернс, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1970 – Хизер Грэм, американская кино- и телеактриса.
- 1977 – Джастин Хартли, американский актер и режиссер.
- 1982 – Адам Ламберт, американский певец и актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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