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29 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 29 января в истории

Какой сегодня праздник, 29 января? День памяти героев Крут и День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны. День поклонения честным веригам апостола Петра – в православном календаре. День Петра – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Максим, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 января.

29 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

29 января в православной церкви чтится день поклонения веригам, сковавшим апостола Павла. Память праведного Максима Тотемского, мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы, мученика Данакта Иллирийского, чтеца.

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В народе 29 января отмечается день Петра, который также назывался Петр-полукорм. В этот день хозяин оценивал, сколько корма, сена и соломы для домашнего скота оставалось до начала весеннего выпаса. Если запасов было меньше половины, приходилось экономить. А самого святого Петра считали покровителем домашнего скота.

Приметы на 29 января

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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