Версія українською
$ 27,83
32,7

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 3 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 3 апреля? Всемирный день вечеринки, Всемирный день водных животных. Родительская суббота – в православном календаре. Кирилл Катаник – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 апреля.

3 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Какой сегодня праздник

3 апреля в православной церкви отмечается Родительская суббота – второй поминальный день во время Великого поста-2021, приходящийся на его третью неделю. Также чтится день памяти преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

В народе 3 апреля почитался Кирилл Катаник. Такое название день получил, потому что это была последняя возможность покататься на санках, т.к. снег уже совсем таял. В этот период санки прятали до следующей зимы. Межсезонье было опасно своей обманчивой погодой – днем было уже жарко, и люди снимали теплую одежду, а вот по ночам еще было достаточно сыро и холодно. А потому в этот период люди часто болели и на них нападала лихорадка.

Приметы на 3 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля

Кто родился 3 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Католическая Пасха-2021: дата, история и традиции праздника Идеи самых оригинальных подарков к праздникам апреля Когда Благовещение в 2021 году: точная дата и значение святого дня Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине Церковные праздники и пост в апреле 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день
праздники приметы этот день в истории

Реклама