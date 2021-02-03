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3 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 3 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 3 февраля? День преподобного Максима Грека – в православном календаре. Максимов день – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 февраля.

3 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

3 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Максима исповедника, мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима Грека, мученицы Агнии, девы, мученика Анастасия. Празднование Ктиторской и названной "Вирада", или "Утешение", Ватопедских икон Божией Матери. День интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В народе 3 февраля отмечался Максимов день. Святого Максима также называли утешителем, ему молились о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот. Считалось, что в Максимов день обязательно нужно помянуть добрым словом тех людей, кто приходил вам на помощь, и отблагодарить их добрыми делами. По народной традиции в Максимов день муж с женой выходили во двор и стряхивали с деревьев иней. Этот ритуал помогал еще сильнее сплотить семью, чтобы никто не смог их разъединить.

Приметы на 3 февраля

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