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3 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 3 марта в истории

Какой сегодня праздник, 3 марта? Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. День памяти святителей Льва, Агапита, Флавиана – в православном календаре. День Ярило с овсянкой – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 марта.

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3 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

3 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, исповедника, епископа Синадского, святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Космы Яхромского.

В народе 3 марта отмечался день Ярило с овсянкой. Считалось, что в это день сам Бог брался за соху и борону, проверяя, насколько они готовы к весенним полевым работам. Поэтому хозяева осматривали весь свой инвентарь и при необходимости несли его к кузнецу на починку. А еще в этот день почитали маленькую птичку-овсянку, потому что считали ее предвестницей скорого тепла.

Приметы на 3 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 3 марта

Кто родился 3 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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