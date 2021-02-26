Версія українською
$ 27,93
34,15

3 рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

26 февраля, 19:42

Ирина Маслова

Они появились в разных странах, но их едят везде

Вы, конечно, можете возразить: а как же "Цезарь" и "Греческий", ведь они тоже известны по всему миру? Да, эти салаты очень известны, и нам известно, как приготовить их наилучшим образом. А вот салаты "Кобб", "Шопский" и "Табуле" не менее известны, а вот готовим мы их нечасто или вообще не готовим. Будем исправлять недоработки и узнаем рецепты этих вкусных салатов. Кстати, кто уже думает о меню на 8 Марта, эти салаты тоже можно попробовать.

Салат "Табуле"

Фото: instagram.com/semayuzu/

Самый известный восточный салат, который впервые был приготовлен на территории современного Ливана. В составе овощи и булгур, вместо которого встречаются варианты и с кускусом. На Востоке его едят в качестве салата и как закуску.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Булгур отварить, посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.
  2. Овощи нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, заправить маслом и соком лимона.
  3. Украсить петрушкой.

Читайте также: Кускус – это, как микроскопические макароны, только вкуснее: в чем его польза и как готовить

Салат "Шопский"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Этот салат появился на западе Болгарии, точной даты его появления не известно. Но известно, что первыми салат начали готовить шопы – этническая группа болгар. Отсюда и название. Сегодня "Шопский" салат известен и популярен в Македонии, Сербии, Черногории.

Ингредиенты

Реклама

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками.
  2. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками.
  3. Лук нарезать очень тонко.
  4. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить.
  5. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

Читайте также: Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите

Салат "Кобб"

Фото: instagram.com/in_hedonism_we_trust/

Это американская классика, рожденная в Голливуде. Автором считают ресторатора Боба Кобба. Именно он, заработавшись и не успев поесть, собрал в холодильнике все, что было, выложил на тарелку и съел. Вкус салата, если можно было его так тогда назвать, очень понравился Бобу. На следующий день он ввел его в меню своего ресторана.

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все ингредиенты.
  2. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Здесь найдете рецепты легких салатов на 8 Марта.

Новости на эту же тему:

Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски 5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото 5 известных вкусных супов из 5 разных стран Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram
салат рецепт

Реклама

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Как выглядит дом беглеца-президента Януковича в Ростове
Сода - лекарство против старости