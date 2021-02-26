3 рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

Вы, конечно, можете возразить: а как же "Цезарь" и "Греческий", ведь они тоже известны по всему миру? Да, эти салаты очень известны, и нам известно, как приготовить их наилучшим образом. А вот салаты "Кобб", "Шопский" и "Табуле" не менее известны, а вот готовим мы их нечасто или вообще не готовим. Будем исправлять недоработки и узнаем рецепты этих вкусных салатов. Кстати, кто уже думает о меню на 8 Марта, эти салаты тоже можно попробовать.
Салат "Табуле"
Самый известный восточный салат, который впервые был приготовлен на территории современного Ливана. В составе овощи и булгур, вместо которого встречаются варианты и с кускусом. На Востоке его едят в качестве салата и как закуску.
Ингредиенты
- Булгур – 50 г
- Огурцы, помидоры, болгарский перец – по 100 г
- Петрушка – 10 г
- Оливковое масло – 20 мл
- Лимонный сок – 3 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
- Зеленый лук (по желанию)
Способ приготовления
- Булгур отварить, посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.
- Овощи нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, заправить маслом и соком лимона.
- Украсить петрушкой.
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Салат "Шопский"
Этот салат появился на западе Болгарии, точной даты его появления не известно. Но известно, что первыми салат начали готовить шопы – этническая группа болгар. Отсюда и название. Сегодня "Шопский" салат известен и популярен в Македонии, Сербии, Черногории.
Ингредиенты
- Помидоры красные – 400 г
- Перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.
- Лук репчатый – 100 г
- Лимонный сок – 20 мл
- Маслины без косточки – 50 г
- Брынза – 125 г
- Огурцы – 250 г
- Петрушка – 20 г
- Оливковое масло – 30 мл
- Соль морская
Способ приготовления
- Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками.
- Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками.
- Лук нарезать очень тонко.
- Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить.
- Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.
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Салат "Кобб"
Это американская классика, рожденная в Голливуде. Автором считают ресторатора Боба Кобба. Именно он, заработавшись и не успев поесть, собрал в холодильнике все, что было, выложил на тарелку и съел. Вкус салата, если можно было его так тогда назвать, очень понравился Бобу. На следующий день он ввел его в меню своего ресторана.
Ингредиенты
- Салат айсберг – 100 г
- Помидоры черри – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста
- Авокадо – 1 шт.
- Дорблю – 50 г
- Запеченная куриная грудка – 150 г
Для соуса
- Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
Способ приготовления
- Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все ингредиенты.
- Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.
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