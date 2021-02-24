3 секрета счастливых отношений от актрисы сериала "Незакрытая мишень" Ирины Новак

По мнению Ирины, в браке необходимы не только любовь и страсть, но и общение

Звезда сериала "Незакрытая мишень", премьера которого состоится 1 марта в 21:00 на телеканале "Украина", Ирина Новак уже 12 лет счастлива в браке. Актриса поделилась, благодаря чему в ее отношениях с мужем все эти годы по-прежнему присутствуют новизна и уважение друг к другу.

Ирина Новак сыграла одну из ярких ролей. Сама же актриса счастлива в браке, воспитывает с мужем дочь и с удовольствием поделилась своими секретами, как сохранить любовь и интерес друг к другу в отношениях.

"В браке нужно не только любить, жить страстями, но еще и общаться. Для меня лично очень важно, что человек, который рядом со мной уже 12 лет, прежде всего мне друг. В отношениях важно разговаривать. Мы с мужем все обсуждаем", – пояснила Ирина Новак.

Ирина Новак / Фото: пресс-служба

Если кто-то считает, что мужчины полигамны, то супруг актрисы убежден – все происходит у нас в голове: если человек понимает, что он любит свою семью, то не обратит внимания на другую женщину и сам не сделает первый шаг. Какой смысл причинять боль жене?

"Мы не щекочем друг другу нервную систему. Это тоже проявление уважения. Мы с мужем понимаем: жизнь – лишь миг, который может в любой момент прерваться. Нам не хочется огорчать друг друга мелочами. Лучше радовать любимого человека простыми вещами или поступками. Например, посмотреть вместе фильм или с удовольствием поболтать, когда ребенок уже спит", – сказала Ирина Новак.

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Ирина Новак уверена, что важно быть вместе не столько ради секса и желания просыпаться вместе, а еще любить мозгами и принимать любимого таким, какой он есть.

"Я человек, который ставит мужа на пьедестал, и никогда не скрывала, что он в семье главный, несмотря на то что мы все решаем 50/50", – сказала Ирина.

"Незакрытая мишень" / Фото: пресс-служба

Смотрите премьеру 24-серийного фильма "Незакрытая мишень" в понедельник, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее на телеканале "Украина" состоялась премьера мистического сериала "Мертвые лилии".