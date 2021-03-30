30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 30 марта? День прогулки по парку. Преподобного Алексия, человека Божия – в православном календаре. Алексей Теплый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 марта.

30 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – неофициальный экологический праздник, особенно актуальный для людей, живущих в мегаполисах, проводится с целью привлечения внимания общества к такому полезному и самому простому виду отдыха на свежем воздухе.

– неофициальный экологический праздник, особенно актуальный для людей, живущих в мегаполисах, проводится с целью привлечения внимания общества к такому полезному и самому простому виду отдыха на свежем воздухе. Национальный день врачей – профессиональный праздник отмечается в Америке с 1933 года, а официальный статус приобрел в 1990 году.

– профессиональный праздник отмечается в Америке с 1933 года, а официальный статус приобрел в 1990 году. День защиты земли отмечается в Палестине.

Какой сегодня праздник

30 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Алексия, человека Божия, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

В народе 30 марта почитался Алексей Теплый. В этот период уже шло бурное таяние снегов. Обычно с этого дня рыба подплывала близко к поверхности воды, так что рыбалка была удачной. Люди пересаживались с саней в телеги, для этого переставляли оглобли. Также на Алексия начинали собирать березовый сок и почки, а затем готовили из них снадобья.

Приметы на 30 марта

какие ручьи на Алексея, таким будет и разлив;

если на Алексея много воды – полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

на Алексея уже нельзя ездить на санях, иначе можно надолго застрять в дороге.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 марта

1791 — Национальное собрание Франции ввела определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.

1856 – подписанием Парижского мирного договора завершилась Крымская война 1853-1856 гг..

1858 – американец Хаймен Липмен запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

1860 – российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, отменяющей крепостное право.

1867 – был подписан русско-американский Договор, ко которому Америка приобрела у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.

1879 – состоялось первое исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин".

1922 – в Киеве создан театр-студия "Березиль", нынешний Харьковский украинский драмтеатр.

1946 – церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1981 – в СССР было впервые введено летнее время.

1987 – картина Ван Гога "Подсолнухи" продана почти за 40 млн долларов на лондонском аукционе.

Кто родился 30 марта

1746 – Франсиско Хосе де Гойя, выдающийся испанский художник, живописец, гравер.

1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист.

1853 – Винсент Ван Гог, известный голландский художник-постимпрессионист.

1891 – Борис Романицкий, украинский советский актер, режиссер театра.

1937 – Уоррен Битти, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

1945 – Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор.

1963 – Алексей Михайличенко, советский украинский футболист, олимпийский чемпион, тренер.

1964 – Трейси Чапмен, американская певица, автор песен.

1968 – Селин Дион, канадская певица, автор песен, актриса, композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.