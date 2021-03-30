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30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 30 марта в истории

Какой сегодня праздник, 30 марта? День прогулки по парку. Преподобного Алексия, человека Божия – в православном календаре. Алексей Теплый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 марта.

30 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

30 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Алексия, человека Божия, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

В народе 30 марта почитался Алексей Теплый. В этот период уже шло бурное таяние снегов. Обычно с этого дня рыба подплывала близко к поверхности воды, так что рыбалка была удачной. Люди пересаживались с саней в телеги, для этого переставляли оглобли. Также на Алексия начинали собирать березовый сок и почки, а затем готовили из них снадобья.

Приметы на 30 марта

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