30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 30 марта? День прогулки по парку. Преподобного Алексия, человека Божия – в православном календаре. Алексей Теплый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 марта.
- День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – неофициальный экологический праздник, особенно актуальный для людей, живущих в мегаполисах, проводится с целью привлечения внимания общества к такому полезному и самому простому виду отдыха на свежем воздухе.
- Национальный день врачей – профессиональный праздник отмечается в Америке с 1933 года, а официальный статус приобрел в 1990 году.
- День защиты земли отмечается в Палестине.
Какой сегодня праздник
30 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Алексия, человека Божия, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
В народе 30 марта почитался Алексей Теплый. В этот период уже шло бурное таяние снегов. Обычно с этого дня рыба подплывала близко к поверхности воды, так что рыбалка была удачной. Люди пересаживались с саней в телеги, для этого переставляли оглобли. Также на Алексия начинали собирать березовый сок и почки, а затем готовили из них снадобья.
Приметы на 30 марта
- какие ручьи на Алексея, таким будет и разлив;
- если на Алексея много воды – полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.
- на Алексея уже нельзя ездить на санях, иначе можно надолго застрять в дороге.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 марта
- 1791 — Национальное собрание Франции ввела определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.
- 1856 – подписанием Парижского мирного договора завершилась Крымская война 1853-1856 гг..
- 1858 – американец Хаймен Липмен запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.
- 1860 – российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, отменяющей крепостное право.
- 1867 – был подписан русско-американский Договор, ко которому Америка приобрела у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
- 1879 – состоялось первое исполнение оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин".
- 1922 – в Киеве создан театр-студия "Березиль", нынешний Харьковский украинский драмтеатр.
- 1946 – церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.
- 1981 – в СССР было впервые введено летнее время.
- 1987 – картина Ван Гога "Подсолнухи" продана почти за 40 млн долларов на лондонском аукционе.
Кто родился 30 марта
- 1746 – Франсиско Хосе де Гойя, выдающийся испанский художник, живописец, гравер.
- 1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист.
- 1853 – Винсент Ван Гог, известный голландский художник-постимпрессионист.
- 1891 – Борис Романицкий, украинский советский актер, режиссер театра.
- 1937 – Уоррен Битти, американский актер, кинорежиссер, продюсер.
- 1945 – Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор.
- 1963 – Алексей Михайличенко, советский украинский футболист, олимпийский чемпион, тренер.
- 1964 – Трейси Чапмен, американская певица, автор песен.
- 1968 – Селин Дион, канадская певица, автор песен, актриса, композитор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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