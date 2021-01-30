30 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 30 января? Международный день круассана, Всемирный день помощи больным проказой. День памяти святого Антония – в православном календаре. Антон-перезимник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 января.

30 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день круассана празднуют кулинары и любители этой популярной выпечки.

празднуют кулинары и любители этой популярной выпечки. Всемирный день помощи больным проказой – был основан ООН в 1953 году в честь Рауля Фоллеро, посвятившего свою жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой.

– был основан ООН в 1953 году в честь Рауля Фоллеро, посвятившего свою жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой. День специалиста военно-социального управления ВСУ – был установлен в 2011 году согласно приказу министра обороны Украины.

– был установлен в 2011 году согласно приказу министра обороны Украины. День памяти борцов за независимость чествует Индия.

чествует Индия. День работников таможни отмечает Азербайджан.

Какой сегодня праздник

30 января в православной церкви чтится поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому, почитается память преподобного Антония Дымского, преподобного Антония Черноезерского.

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В народе 30 января отмечается день Антона-перезимника, также этот день называли Антонина-половина. Это означало, что половина зимы осталась позади, а впереди уже чувствуется весна. Однако на Антона еще не верили теплой погоде, потому что дальше продолжались холода. На Антона-перезимника люди отваживали порчу: поперек дорожки, ведущей к дому, острым серпом чертили линию. Верили, что так можно отсечь неприятности, и они не придут в дом.

Приметы на 30 января

пришла Антонина – зиме половина;

перезимник теплом обнадежит, а потом обманет – все морозом стянет;

если небо в Антонов день было в тучах – ждать метели.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 30 января

1868 – в России опубликована книга Чарльза Дарвина о естественном отборе.

1894 – Чарльз Кинг получил патент на отбойный молоток.

1924 – основана киностудия Мосфильм.

1935 – американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений – шкалу Рихтера.

1969 – состоялся последний импровизированный концерт The Beatles на крыше студии Apple Corps в Лондоне.

1992 – Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

2004 – создана первая статья Википедии на украинском языке.

Кто родился 30 января

1900 – Исаак Дунаевский, советский композитор.

1923 – Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, актер.

1925 – Дуглас Карл Энгельбарт, американский компьютерщик, создатель компьютерной мыши.

1925 – Дороти Мэлоун, американская киноактриса.

1930 – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель.

1951 – Фил Коллинз, британский певец и композитор.

1974 – Оливия Колман, британская актриса кино и телевидения.

1974 – Кристиан Бейл, британский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.