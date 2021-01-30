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30 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 30 января в истории

Какой сегодня праздник, 30 января? Международный день круассана, Всемирный день помощи больным проказой. День памяти святого Антония – в православном календаре. Антон-перезимник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 января.

30 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

30 января в православной церкви чтится поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому, почитается память преподобного Антония Дымского, преподобного Антония Черноезерского.

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В народе 30 января отмечается день Антона-перезимника, также этот день называли Антонина-половина. Это означало, что половина зимы осталась позади, а впереди уже чувствуется весна. Однако на Антона еще не верили теплой погоде, потому что дальше продолжались холода. На Антона-перезимника люди отваживали порчу: поперек дорожки, ведущей к дому, острым серпом чертили линию. Верили, что так можно отсечь неприятности, и они не придут в дом.

Приметы на 30 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 30 января

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