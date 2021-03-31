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31 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

31 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 31 марта в истории

Какой сегодня праздник, 31 марта? День бэкапа. День святителя Кирилла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 31 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 марта.

31 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

31 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Мучеников Трофима и Евкарпия. Преподобного Анина, монаха.

В народе 31 марта почитался день Кирилла. Погода в этот период была непредсказуемой, после оттепели могли начаться заморозки. Санный путь был уже ненадежен и даже опасен, потому что можно было ободрать и поломать полозья об намерзший наст.

Приметы на 31 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 31 марта

Кто родился 31 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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