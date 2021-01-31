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31 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 31 января в истории

Какой сегодня праздник, 31 января? Международный день ювелира, Международный день без интернета, Международный день зебры. День святого Афанасия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.

31 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

31 января в православной церкви чтится день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского, преподобного Афанасия Наволоцкого, преподобного Маркиана Кирского.

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В народе 31 января отмечается Афанасьев день. Обычно в этот день наступали сильные морозы. Люди верили, что на Афанасия нечистая сила с особой яростью стремится навредить, а потому в этот день ее нужно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Приметы на 31 января

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Кто родился 31 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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