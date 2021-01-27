39-летняя Пэрис Хилтон начала процедуру ЭКО, чтобы родить двойню

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон. которая ранее заморозила свои яйцеклетки, призналась, что по совету Ким Кардашьян проходит процедуру ЭКО в надежде "родить близнецов", сообщает Mirror.

Пэрис и Ким были близкими друзьями в течении многих лет, более того – Ким была личной помощницей Пэрис, прежде чем прославилась благодаря семейному ТВ-шоу. И теперь, по совету своей давней подруги, Хилтон решила сделать ЭКО, чтобы зачать близнецов – как она и всегда мечтала.

В подкасте для The Trend Reporter Пэрис призналась, что готова к созданию семьи, о которой мечтала долгое время.

"Я очень взволнована и готова сделать следующий шаг и, наконец, просто жить настоящей жизнью", – комментирует Пэрис.

Светская львица Пэрис Хилтон / Фото: AFP Реклама

39-летняя Хилтон также назвала своего нынешнего бойфренда Картера Реума "парнем своей мечты" и сказала, что они уже задумались о браке.

"Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей – это смысл жизни. Мне еще не приходилось испытывать это, потому что ранее я не чувствовала, что кто-то действительно заслужил мою любовь. Теперь я наконец нашла такого человека", – признается Пэрис.

Пэрис и Картер знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. У Пэрис было много бойфрендов, один из них – Крис Зилка, с которым Хилтон разорвала помолвку в 2018 году.

Напомним, Пэрис Хилтон сообщила о трагедии в семье.