4 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 4 апреля? Международный день Интернета, День веб-мастера, День геолога. Пасха у западных христиан. День святого Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 апреля.
4 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
- Международный день Интернета отмечается с 1998 года в день памяти святого Исидора Севильского, который признан покровителем учеников, студентов и Интернета.
- День веб-мастера – неофициальный праздник отмечается в этот день потому, что порядок цифр в дате составляет 404, а это означает ошибку "Страница не найдена", которая имеет непосредственное отношение к работе веб-мастеров.
- День геолога – профессиональный праздник, установленный в 1966 году, отмечается во многих постсоветских странах в первое воскресенье апреля.
- Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) был провозглашен ООН в декабре 2005 года.
- Международный день бродячих животных проводится 4 апреля с целью проявить сочувствие и заботу по отношению к бродячим животным на планете.
Какой сегодня праздник
4 апреля в православной церкви отмечается 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Чтится память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, мученицы Дросиды, дочери царя Траяна, преподобного Исаакия Далматского.
Католическая церковь 4 апреля празднует Пасху, которая знаменует Светлое Христово Воскресение и является главным событием библейской истории.
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В народе 4 апреля почитался святой Василий. Этот день имел множество названий и все связаны с наступлением по-настоящему весенних дней: Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. При строительстве нового дома или подсобных помещений хозяева смотрели, где падает капель и куда текут ручьи. Эти места считали проторенной водной дорогой и обходили их стороной, потому что дом здесь не будет прочным.
Приметы на 4 апреля
- на Василия капель стучит;
- если солнце встает в красных кругах – к хорошему урожаю;
- облака в небе предвещали потепление и дожди;
- если снег растаял с северной стороны муравейника – к долгому жаркому лету
Интересные и важные события в Украине и мире 4 апреля
- 1785 – англичанин Эдмунд Картрайт получил патент на ткацкий станок с ножным приводом.
- 1932 – английский профессор Чарльз Глен Кинг выделил витамин C.
- 1949 – подписание Североатлантического договора и день рождения НАТО.
- 1964 – песни группы "Битлз" сразу в хит-параде Billboard заняли 5 первых позиций, что стало рекордом.
- 1973 – в Нью-Йорке открылся комплекс Всемирного торгового центра, который впоследствии был разрушен 11 сентября 2001 в результате теракта.
- 1983 – состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".
Кто родился 4 апреля
- 1903 – Сигизмунд Навроцкий, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
- 1907 – Николай Коляда, украинский композитор, альпинист.
- 1932 – Андрей Тарковский, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.
- 1953 – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
- 1960 – Хьюго Уивинг, британско-австралийский актер кино и телевидения.
- 1965 – Роберт Дауни-младший, американский актер, продюсер и музыкант.
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