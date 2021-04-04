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4 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 4 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 4 апреля? Международный день Интернета, День веб-мастера, День геолога. Пасха у западных христиан. День святого Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 апреля.

4 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

4 апреля в православной церкви отмечается 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Чтится память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, мученицы Дросиды, дочери царя Траяна, преподобного Исаакия Далматского.

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Католическая церковь 4 апреля празднует Пасху, которая знаменует Светлое Христово Воскресение и является главным событием библейской истории.

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В народе 4 апреля почитался святой Василий. Этот день имел множество названий и все связаны с наступлением по-настоящему весенних дней: Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. При строительстве нового дома или подсобных помещений хозяева смотрели, где падает капель и куда текут ручьи. Эти места считали проторенной водной дорогой и обходили их стороной, потому что дом здесь не будет прочным.

Приметы на 4 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 4 апреля

Кто родился 4 апреля

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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