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4 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 4 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 4 февраля? Всемирный день борьбы против рака. День апостола Тимофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака / Фото: Depositphotos

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Какой сегодня праздник

4 февраля в православной церкви чтится день памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Беливского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископа, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.

В народе 4 февраля отмечался Тимофеев день, который также называли Тимофей-полузимник, потому что он считался серединой зимы. В этот период ждали прихода суровых тимофеевских морозов, сильных метелей и вьюг. Хозяева на Тимофея проверяли закрома, чтобы знать, нужно ли экономить зерно и корма и хватит ли запасов до нового урожая. А пасечники в Тимофеев день прислушивались, как вели себя пчелы в ульях. Если гудение было беспокойным, значит, с пчелиной семьей что-то не в порядке.

Приметы на 4 февраля

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