4 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 4 февраля? Всемирный день борьбы против рака. День апостола Тимофея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 февраля.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака / Фото: Depositphotos

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Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) – это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года с целью привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака, опасности и широком распространении онкологических заболеваний.

– это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года с целью привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака, опасности и широком распространении онкологических заболеваний. День Независимости празднует Шри-Ланка.

празднует Шри-Ланка. День вооруженного восстания вспоминает Ангола.

вспоминает Ангола. Риссюн или Начало весны – в Японии отмечается праздник Нового года по лунному календарю.

Какой сегодня праздник

4 февраля в православной церкви чтится день памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Беливского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископа, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.

В народе 4 февраля отмечался Тимофеев день, который также называли Тимофей-полузимник, потому что он считался серединой зимы. В этот период ждали прихода суровых тимофеевских морозов, сильных метелей и вьюг. Хозяева на Тимофея проверяли закрома, чтобы знать, нужно ли экономить зерно и корма и хватит ли запасов до нового урожая. А пасечники в Тимофеев день прислушивались, как вели себя пчелы в ульях. Если гудение было беспокойным, значит, с пчелиной семьей что-то не в порядке.

Приметы на 4 февраля

тимофеевский мороз ползимы с собой унес;

если в морозный день запотели стекла – к потеплению;

если на стекле появились морозные узоры – к долгим холодам;

выглянуло солнце на Тимофея –будет ранняя весна;

снегопад в Тимофеев день – к хорошему урожаю зерновых.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 февраля

1719 – Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.

1824 – американец Чарльз Гудрич изобрел резиновые калоши.

1945 – открылась Ялтинская конференция в Ливадийском дворце при участии Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые обсудили вопрос о капитуляции Германии.

2004 – начала работу социальная сеть Facebook, основанная студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом.

Кто родился 4 февраля

1746 – Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши, военный и политический деятель.

1873 – Михаил Пришвин, русский советский писатель, публицист.

1881 – Григорий Беклемишев, украинский пианист, композитор, педагог.

1902 – Мануэль Альварес Браво, мексиканский фотограф.

1941 – Джон Стил, британский музыкант, барабанщик группы The Animals.

1948 – Элис Купер, американский рок-певец, автор песен.

1985 – Лесли, французская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.