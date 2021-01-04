4 лайфхака, чтобы быстро вернуться к работе после праздников

"Давай уже после праздников" – говорили мы друг другу в течение последних рабочих дней 2020 года. И вот эта пора пришла! Как быстро и безболезненно вернуться к продуктивной работе, рассказала психолог Юлия Святенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Где найти вдохновение и как продуктивно вернуться к работе

"Все люди разные, поэтому универсальной таблетки счастья не существует. Для кого-то надо переключаться – типа сразу закрыть за собой дверь с праздниками и пойти работать. Можно найти какую-то легкую, небольшую задачу, чтобы мозг включился, – комментирует эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. – В большую работу, как в холодную воду, надо входить постепенно".

Если же сразу после праздников вас ждут серьезные задачи, которые срочно надо выполнить, психолог советует разделить свою задачу на множество маленьких этапов.

Как правильно планировать свое время / Фото: Pexels

"Большую задачу стоит разбить на маленькие части. Человек даже может это прописать. Например, любую задачу разбиваем на 20 маленьких действий, и выполняя каждый маленький пункт, ставим около него галочку", – советует психолог Юлия Святенко.

А вот действенный метод для женской половины планеты.

"Например, женщина не хочет идти на работу, но она может купить красивое платье, и завтра будет повод показаться в нем. Также можно сделать красивый макияж или прическу", – поделилась эксперт.

Реклама

Кроме того, Юлия Святенко уверяет, что и лениться надо правильно.

Как быстро вернуться к работе после праздников / Фото: Pexels

"Также очень полезно лениться! Но, попробовать это делать на 100%. Например, когда вы ложитесь на диван и просто 5 минут ни о чем не думаете. Потому что когда мы ложимся, у нас возникают мысли – чувство вины. А если лечь и полежать, просто 5 минут, отключиться от всего, тогда возникает внутренний ресурс, человек восстанавливается и готов работать", – рассказала психолог.

Итак, старайтесь возвращаться к работе постепенно, научитесь правильно отдыхать, чтобы восстанавливать свой внутренний ресурс энергии, и найдите свой личный стимул работать.

Советы, которые легко и быстро проведут детокс после праздников – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что будет, если не следовать народным приметам.