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4 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 4 марта в истории

Какой сегодня праздник, 4 марта? Всемирный день инженерии, День рождения мини-юбки. День Архипа и Филимона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 марта.

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4 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

4 марта в православной церкви чтят день памяти апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона, мученицы равноапостольной Апфии, мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских, преподобного Досифея, ученика преподобного аввы Дорофея, преподобного Равулы.

В народе 4 марта отмечался день Архипа и Филимона. В этот день хозяйки старались приготовить как можно больше угощений, чтобы в течение года дом не покидала удача, сытость и достаток. Также на Архипа и Филимона старались накормить нищих, потому что добро вернется к хозяевам. Хлеб, испеченный в этот день, делили между всеми членами семьи, а также и угощали бедных людей, а оставшиеся крошки бросали за спину.

Приметы на 4 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 4 марта

Кто родился 4 марта

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