Как похудеть всего за 3 недели – ответ диетолога

8-е марта уже через 3 недели! И интернет пестрит различными марафонами, курсами и вебинарами с главным вопросом: "Как похудеть за 21 день?". Реально ли достичь результатов за три недели и главное – как это сделать легко и без вреда для здоровья, рассказала диетолог Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Оливковое масло, орехи, яйца и цельные злаки. Многие считают, что именно эти продукты ускоряют метаболизм. Но на самом деле – это не так. У каждого человека на различные продукты индивидуальная реакция. Что говорить об орехах и злаках, когда даже вода с лимоном может навредить.

"Кислоты, которые находятся в лимоне, очень агрессивные. Например, если есть нарушения слизистой, агрессия этих кислот вызывает деструкцию", – объясняет диетолог Людмила Гончарова.

Как правильно питаться, чтобы похудеть / Фото: freepik.com

Что пить, чтобы похудеть

А вот потребление воды – действенный способ похудения, но для каждого своя норма. И вот как правильно ее рассчитать: 50 мл надо умножить на вес тела и к результату прибавить еще 1 литр воды. Сначала цифра может напугать – если у вас 60 килограммов, то норма, оказывается, 4 литра в день. Но постепенно организм человека будет сам просить такое количество. Главное – пить за полчаса до еды, а потом не употреблять жидкости полтора часа. Диетологи же отмечают, что уже через 3 недели все шокированы результатом.

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"Если это небольшой вес, то человек может похудеть на 2-3 кг, а если большой, к примеру, 50 лишних кило, то это может быть и минус 5 килограмм за три недели", – рассказала эксперт.

От чего отказаться, чтобы похудеть

Следующим шагом, который ускорит похудение, может быть отказ от мучного, сладкого, копченого, квашеного и маринованного. Остаются в рационе свежие овощи и фрукты, и все вареное. Также диетологи советуют есть меньше соли, а если трудно удержаться – можно перейти на гималайскую соль. Эти простые правила позволят лучше переваривать пищу, а соответственно и ускорят метаболизм.

Какими должны быть физические нагрузки

Тренировки барре – прекрасный способ обрести фигуру мечты / Фото: Instagram/korzh_lera Реклама

Не стоит забывать и о физических упражнениях. И можно не загонять себя в спортзалах. Стоит просто превышать дневную норму шагов – 10 тысяч. Контролировать же этот процесс очень легко, ведь сейчас каждый телефон может подсчитать количество шагов с помощью специальных приложений.

"Если вы будете проходить 20 тысяч шагов и потреблять сколько же калорий, как и употребляли, то начнете худеть. Но здесь важнее регулярность, чем интенсивность", – комментирует фитнес-тренер Николай Рудько.

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Почему важно правильно спать, чтобы похудеть

Не менее важен сон. В 22:00 организм человека начинает вырабатывать меланин. Если же не ложиться спать вовремя, то гормон не вырабатывается в нужном количестве. Такие перепады тоже могут добавить килограммов, а вот если наладить сон – наоборот.

Главное начать. Но не стоит загружать себя всем и сразу, ведь это стресс для организма. А вот вкусное, регулярное питание, нормированная физическая активность позволят не только сбросить 3-5 килограммов, но и улучшить настроение.

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