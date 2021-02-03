Как справиться с эмоциональным выгоранием и начать жить полноценно

Постоянный стресс на работе и дома зачастую приводит к эмоциональному выгоранию, которое стало острой проблемой современности. Из -за него люди перестают радоваться жизни и вообще теряют к ней интерес. Что такое эмоциональное выгорание и как выйти из этого состояния, рассказала Сегодня.Lifestyle врач-психолог Ольга Мирошникова.
Выгорание – это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, эмоциональное выгорание включено в 11 редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), как профессиональное явление.
Эмоциональное выгорание – постепенный процесс, его симптомы усиливаются, если не принимать никаких мер.
Как понять, что у вас эмоциональное выгорание?
Чтобы понять, что у человека действительно эмоциональное выгорание, а не простая усталость или грусть, важно обращать внимание на физические, эмоциональные и поведенческие признаки.
Физические признаки и симптомы выгорания
Если вы чувствуете себя постоянно "выжатым лимоном", часто болеете, жалуетесь на боль в мышцах, частые головные боли, не хотите есть и плохо спите – тогда в вашу жизнь, скорее всего, пришло эмоциональное выгорание.
Эмоциональные признаки и симптомы выгорания
Вы постоянно чувствуете себя неудачником, неуверенным в себе и самым беспомощным человеком. При этом вы ощущаете себя еще и самым одиноким во всем мире. Вас ничто не мотивирует и даже выполнение поставленных задач не радует. Циничное отношение и негативный взгляд на работу и отношения стали вашей "визитной карточкой".
Поведенческие признаки и симптомы выгорания
Самоизоляция для вас – это не только про карантин, она стала стилем жизни. Вы не хотите брать на себя ответственность за что либо, постоянно откладываете все дела на потом и регулярно опаздываете на работу или даже пропускаете ее. Не стесняясь, вы выплескиваете свое разочарование на других, а чтобы справиться с проблемами, прибегаете к алкоголю и наркотикам.
Что способствует выгоранию?
Выгорание возникает не только из-за стрессовой работы или слишком большого количества обязанностей. Этому способствуют и другие факторы, в том числе ваш образ жизни и личные качества.
Черты характера, которые могут способствовать выгоранию
- Перфекционизм, когда ничего не бывает достаточно хорошим.
- Пессимистический взгляд на себя и на мир.
- Необходимость держать все под контролем и нежелание делегировать полномочия другим.
- Постоянное стремление к высоким достижениям.
Если вы заметили несколько таких симптомов у себя, начинайте работать над тем, чтобы восстановить энергию, сосредоточенность и чувство благополучия. Не запускайте это состояние, а если не можете справиться с ним самостоятельно – обратитесь за помощью к профессионалу.
Как справиться с эмоциональным выгоранием — 4 работающих совета
Совет 1. Обращайтесь к другим людям
Человек, с которым вы разговариваете, не обязательно должен уметь "исправлять" ваши стрессоры, ему достаточно быть хорошим слушателем, тем, кто сможет внимательно слушать, не отвлекаясь и не высказывая суждения.
- Обратитесь к самым близким вам людям, например к партнеру, семье и друзьям.
- Будьте более общительными с коллегами.
- Ограничьте контакты с негативными людьми.
- Найдите новых друзей. Если вы чувствуете, что вам не с кем поговорить , никогда не поздно завести новых друзей и расширить свой круг социального общения.
Совет 2. Меняйте свой взгляд на работу
Постарайтесь найти ценность в работе и баланс в своей жизни. Подружитесь с кем-то на работе, ведь наличие прочных связей на рабочем месте может помочь уменьшить монотонность и противостоять эффектам выгорания.
Если выгорание кажется неизбежным, постарайтесь сделать перерыв в работе, по возможности возьмите отпуск.
Читайте также: Как избавиться от стресса с помощью медитации: техника выполнения
Совет 3. Пересмотрите свои приоритеты
Установите личные границы в общении с другими людьми. Обязательно ежедневно отдыхайте от гаджетов. Полезно будет также заняться творчеством и спортом (рисование, танцы, вышивка, йога).
Выделите время для релаксации и обязательно спите не менее 8 часов в сутки.
Совет 4. Поддерживайте свое настроение и уровень энергии с помощью здорового питания
Для начала сведите к минимуму сахар и рафинированные углеводы. Старайтесь есть больше продуктов богатых жирными кислотами Омега-3, овощей и фруктов.
В течение дня пейте не меньше 8 стаканов воды. При этом избегайте никотина и чрезмерного употребления алкоголя.
Понимая, что вызывает синдром выгорания, как он проявляется в нашей повседневной жизни и как вы можете предотвратить его, противодействовать ему и вылечиться от него, вы сможете вести более счастливую и здоровую жизнь на работе и дома.
Что делать с профессиональным выгоранием – смотрите видео:
Читайте также про 7 способов справиться с апатией.