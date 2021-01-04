4 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 4 января? День хит-парада, Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона. День памяти святой Анастасии – в православном календаре. Настасьин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 января.

4 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

День хит-парада отмечается 4 января в честь того, что в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые раскупались лучше всего. Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Венути.

отмечается 4 января в честь того, что в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые раскупались лучше всего. Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Венути. Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day) – празднуется с 2019 года под эгидой ООН в честь дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля, изобретателя шрифта для слепых.

– празднуется с 2019 года под эгидой ООН в честь дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля, изобретателя шрифта для слепых. Всемирный день тяготения или День Ньютона (Newton Day) – отмечается ежегодно 4 января, в день рождения великого английского ученого XVII века, физика, математика, астронома и всемирно признанного гения Исаака Ньютона.

– отмечается ежегодно 4 января, в день рождения великого английского ученого XVII века, физика, математика, астронома и всемирно признанного гения Исаака Ньютона. День Независимости празднует Мьянма.

Какой сегодня праздник

4 января в православной церкви чтится память великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.

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В народе 4 января отмечался Настасьин день. Святую Анастасию также называли Узорешительницей за то, что она стремилась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение из-за своей веры. Беременные женщины молились святой Анастасии и просили благополучного разрешения от уз бремени. А еще они вышивали полотенца, которые во время родов служили оберегом. В этот день вся семья славила свой род, особенно матерей.

Приметы на 4 января

в Настасьин день беременным нужно есть постную кашу, чтобы уберечься от болезней;

Настасьин день – начало подготовки продуктов к Рождественскому застолью;

если облака в этот день плывут против ветра – к снегу;

погода на Настасьин день указывала, каким будет октябрь.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

1919 – Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.

1959 – Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.

1970 – "Битлз" в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be.

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1985 – в Англии миссис Коттон, первая в мире суррогатная мать, родила девочку.

2004 – американский марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.

2010 – в Дубае состоялось открытие самого высокого, самого многоэтажного здания и самого высокого сооружения в мире, 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа.

Кто родился 4 января

1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог.

1809 – Луи Брайль, французский преподаватель, изобретатель шрифта для слепых.

1934 – Зураб Церетели, советский, грузинский и российский скульптор, живописец.

1941 – Джордж Косматос, американский кинорежиссер.

1942 – Джон Маклафлин, английский гитарист-виртуоз, композитор.

1950 – Виталий Лазаренко, украинский композитор, поэт, художник.

1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист группы Rammstein.

1965 – Джулия Ормонд, британская актриса театра, кино и телевидения.

1996 – Эмма Макки, французско-британская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.