4 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 4 января? День хит-парада, Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона. День памяти святой Анастасии – в православном календаре. Настасьин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 января.
- День хит-парада отмечается 4 января в честь того, что в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые раскупались лучше всего. Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Венути.
- Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day) – празднуется с 2019 года под эгидой ООН в честь дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля, изобретателя шрифта для слепых.
- Всемирный день тяготения или День Ньютона (Newton Day) – отмечается ежегодно 4 января, в день рождения великого английского ученого XVII века, физика, математика, астронома и всемирно признанного гения Исаака Ньютона.
- День Независимости празднует Мьянма.
Какой сегодня праздник
4 января в православной церкви чтится память великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.
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В народе 4 января отмечался Настасьин день. Святую Анастасию также называли Узорешительницей за то, что она стремилась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение из-за своей веры. Беременные женщины молились святой Анастасии и просили благополучного разрешения от уз бремени. А еще они вышивали полотенца, которые во время родов служили оберегом. В этот день вся семья славила свой род, особенно матерей.
Приметы на 4 января
- в Настасьин день беременным нужно есть постную кашу, чтобы уберечься от болезней;
- Настасьин день – начало подготовки продуктов к Рождественскому застолью;
- если облака в этот день плывут против ветра – к снегу;
- погода на Настасьин день указывала, каким будет октябрь.
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Интересные и важные события в Украине и мире
- 1919 – Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.
- 1959 – Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
- 1970 – "Битлз" в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be.
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- 1985 – в Англии миссис Коттон, первая в мире суррогатная мать, родила девочку.
- 2004 – американский марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.
- 2010 – в Дубае состоялось открытие самого высокого, самого многоэтажного здания и самого высокого сооружения в мире, 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа.
Кто родился 4 января
- 1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог.
- 1809 – Луи Брайль, французский преподаватель, изобретатель шрифта для слепых.
- 1934 – Зураб Церетели, советский, грузинский и российский скульптор, живописец.
- 1941 – Джордж Косматос, американский кинорежиссер.
- 1942 – Джон Маклафлин, английский гитарист-виртуоз, композитор.
- 1950 – Виталий Лазаренко, украинский композитор, поэт, художник.
- 1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист группы Rammstein.
- 1965 – Джулия Ормонд, британская актриса театра, кино и телевидения.
- 1996 – Эмма Макки, французско-британская актриса кино и телевидения.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.