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4 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 4 января в истории

Какой сегодня праздник, 4 января? День хит-парада, Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона. День памяти святой Анастасии – в православном календаре. Настасьин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 января.

4 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник

4 января в православной церкви чтится память великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.

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В народе 4 января отмечался Настасьин день. Святую Анастасию также называли Узорешительницей за то, что она стремилась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение из-за своей веры. Беременные женщины молились святой Анастасии и просили благополучного разрешения от уз бремени. А еще они вышивали полотенца, которые во время родов служили оберегом. В этот день вся семья славила свой род, особенно матерей.

Приметы на 4 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 4 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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