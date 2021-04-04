42-летняя топ-модель Летиция Каста родила четвертого ребенка

Известная французская супермодель Летиция Каста в 42 года стала мамой в четвертый раз. Знаменитость родила ребенка еще 17 марта, но скрывала это от посторонних.
По информации PurePeople, у топ-модели родился сын, которого назвали Азель. Имя мальчика происходит от еврейского слова, означающего "благородный".
Модель Летиция Каста / Фото: instagram.com/laetitiacasta
Отцом малыша является французский актер и режиссер Луи Гаррель, который также воспитывает двух приемніх дочерей от предыдущего брака.
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У Летиции есть еще трое детей: 19-летняя Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летний Орландо и 11-летняя Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.
Летиция Каста и Луи Гаррель / Фото: Getty Images
С Луи Гаррелем модель познакомилась в 2015 году. В 2017 году пара тайно сыграла свадьбу на острове Корсика.
Ранее сообщалось, что знаменитая fashion-блогер Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз.