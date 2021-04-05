5 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 5 апреля? Международный день супа, Международный день нравственности. Пасхальный понедельник у западных христиан. День святого Никона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 апреля.

: 5 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день супа – кулинарный праздник всех почитателей этого первого блюда, который насчитывает несколько тысячелетий своего существования. Праздник проводится с целью подчеркнуть важность супа в рационе для здоровья человека.

– кулинарный праздник всех почитателей этого первого блюда, который насчитывает несколько тысячелетий своего существования. Праздник проводится с целью подчеркнуть важность супа в рационе для здоровья человека. Международный день нравственности (International Day of Conscience) ежегодно проводится под эгидой ООН с 2019 года с целью укрепления культуры мира в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями, местными, национальными или региональными обычаями.

ежегодно проводится под эгидой ООН с 2019 года с целью укрепления культуры мира в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями, местными, национальными или региональными обычаями. День посадки деревьев проводится в Корее.

проводится в Корее. День независимости отмечают Босния и Герцеговина.

Какой сегодня праздник

5 апреля в православной церкви начинается 4-я неделя Великого поста. Чтится память преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

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Католическая церковь 5 апреля отмечает Пасхальный понедельник (Easter Monday) в память о первом дне после Воскресения Иисуса Христа.

В народе 5 апреля почитался Никонов день. Обычно в этот день занимались уборкой и наведением порядков в доме, на дворе и в саду. Хозяева белили печи, перебирали и вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, мыли лавки и столы. В садах на Никона начинали высаживать фруктовые деревья и кустарники. А еще зазывали птиц , крошили семена и крошки, чтобы привлечь главных защитников от вредителей.

Приметы на 5 апреля

на Никона нельзя лениться;

всех домашних дел не переделаешь;

если после теплого дня к ночи пришли заморозки – до конца апреля будет хорошая погода;

если на реке вода пошла против течения – к похолоданию и дождям;

если куры стали выщипывать себе перья – к ненастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

1710 – Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".

1815 – началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, одно из крупнейших в истории человечества.

1896 – в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1913 – Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.

1971 – "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи Rolling Stone Records.

Кто родился 5 апреля

1820 – Феликс Надар, французский фотограф, первым в мире осуществивший аэрофотосъемку, карикатурист, основатель фотожурнализма.

1894 – Лоуренс Белл, американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.

1908 – Бетти Дейвис, американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино.

1920 – Артур Хейли, английский и канадский писатель-прозаик.

1928 – Тони Уильямс, американский певец, вокалист группы The Platters.

1950 – Агнета Фельтског, шведская певица, автор песен, продюсер, вокалистка группы ABBA.

1969 – Эвелина Бледанс, украинская и российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

1971 – Криста Аллен, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.

1976 – Стерлинг К. Браун, американский актер.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в очередном выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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