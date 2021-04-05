Версія українською
$ 27,96
32,84

5 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 5 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 5 апреля? Международный день супа, Международный день нравственности. Пасхальный понедельник у западных христиан. День святого Никона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 апреля.

: 5 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

5 апреля в православной церкви начинается 4-я неделя Великого поста. Чтится память преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

Реклама

Католическая церковь 5 апреля отмечает Пасхальный понедельник (Easter Monday) в память о первом дне после Воскресения Иисуса Христа.

В народе 5 апреля почитался Никонов день. Обычно в этот день занимались уборкой и наведением порядков в доме, на дворе и в саду. Хозяева белили печи, перебирали и вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, мыли лавки и столы. В садах на Никона начинали высаживать фруктовые деревья и кустарники. А еще зазывали птиц , крошили семена и крошки, чтобы привлечь главных защитников от вредителей.

Приметы на 5 апреля

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

Кто родился 5 апреля

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в очередном выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

День дочери-2021: когда отмечаем семейный праздник Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине Церковные праздники и пост в апреле 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда Благовещение в 2021 году: точная дата и значение святого дня
праздники приметы этот день в истории

Реклама