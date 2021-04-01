5 бокалов вина в неделю положительно влияют на здоровье глаз – исследование

А пиво и крепкие напитки не прошли "проверку"

Исследователи из больницы NHS Foundation Trust и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона проанализировали, что питье не менее 5 бокалов вина в неделю уменьшает риск появления катаракты на 23%. Об этом сообщает Independent.

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В исследовании проанализировали состояние здоровья более 490 тысяч человек, которые пили алкоголь по рекомендациям до 14 раз в неделю. Результат показал, что люди, которые употребляли 5 бокалов вина в неделю – имели ниже риск на 23% для операционного вмешательства.

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Участниками исследования также были тестировщики пива и крепких напитки, но они имеют высокие риски для потенциальной операции.

Исследователи из Лондона аргументируют положительное влияние вина на здоровье глаз антиоксидантами, которые есть в напитке и выполняют защитную функцию для организма.

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