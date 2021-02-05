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5 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

5 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 5 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 5 февраля? Всемирный день Нутеллы. День святого Агафангела – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 февраля.

5 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

5 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского. Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы Сирина, преподобного Самана молчальника, святого Павлина Милостивого, епископа Ноланского. Воспоминание VІ Вселенского собора.

В народе 5 февраля отмечался день Агафия или Агафий-полухлебник. Такое название день получил потому, что наступало время домашних забот, проверки закромов и пересчета оставшихся запасов. Их должна была оставаться примерно половина, чтобы семье и домашним животным не пришлось голодать до нового урожая. Также хозяева проверяли состояние зерна для посева, приводили в порядок амбары, латали стены и двери.

Приметы на 5 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 5 февраля

Кто родился 5 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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