5 идей, с чем носить свитер на молнии — хит сезона

На днях Раф Симонс показал, как стильно утеплиться будущей осенью. Ну а мы пока продолжаем искать вдохновение для весенних луков. Один из самых "инстаграмных" трендов сезона — свитер с застежкой-молнией на воротнике. Его можно носить поверх водолазки, надевать под пиджак, сочетать с любыми брюками или даже с платьем. Если такой свитер уже есть в вашем гардеробе, подсмотрите, как его носят блогеры. В этой подборке мы как раз собрали 5 беспроигрышных комплектов — из соцсетей и не только.

С пиджаком

Заменив рубашку свитером на молнии, вы получите нескучный образ для офиса или прогулок по городу. Главное, чтобы пиджак был достаточно плотным и объемным — только так он не потеряет форму.

/ Фото: instagram.com/closedofficial

С брюками с разрезами

Джинсы или легинсы — слишком банально. Если надеваете удлиненный свитер на молнии, добавьте к нему облегающие брюки с разрезами у щиколоток. Такие появились в коллекциях многих дизайнеров и быстро полюбились звездам streetstyle-хроник. Тот случай, когда одна деталь меняет все.

/ Фото: instagram.com/weworewhat

С короткой юбкой и массивной обувью

Образы, в которых смешаны разные стили, всегда привлекают внимание. А спортивный свитер в сочетании с кокетливой юбкой и массивными сапогами — хороший способ намекнуть окружающим, что вы девушка с характером.

/ Фото: instagram.com/lissyroddyy

/ Фото: instagram.com/wethepeoplestyle Реклама

С платьем-комбинацией

Не надо дожидаться лета, чтобы выгулять любимое шелковое платье. Надевайте поверх него свитер с молнией и носите уже сейчас. Такой образ не только очень практичный, но и интересный за счет сочетания противоположных фактур — гладкой и рельефной. К тому же, тренд на многослойность никто не отменял.

/ Фото: intermixonline.com

/ Фото: massimodutti.com

С вещами из кожи

Мы уже делились подборкой трендовых вещей из кожи, а здесь они тоже уместны. Если хочется уйти в сторону спорт-шика, выбирайте кожаные джоггеры. Собрались на свидание? Присмотритесь к кожаным юбкам. Цвет свитера при этом может быть контрастным или отличаться на несколько тонов.

/ Фото: instagram.com/nakdfashion

/ Фото: instagram.com/closedofficial

Напомним, ранее мы рассказывали еще про 7 трендовых вещей этой весны.