Что смотреть во время локдауна? Вот 5 мини-сериалов, от которых мы в восторге

Это снова произошло. С 20 марта, как вы уже знаете, в Украине ввели новый локдаун. Так что ближайшие три недели мы будем обмениваться грустными мемами, заказывать доставку суши и, конечно же, смотреть сериалы! А еще можно провести этот карантин, как герои сериала "Друзья".

Вам может показаться, что вы пересмотрели уже все фильмы, шоу и сериалы, которые только возможно. Но сегодня мы подготовили список 5 крутейших мини-сериалов, которые докажут обратное.

"Джинни и Джорджия"

(10 серий)

15-летняя Джинни переезжает со своим младшим братом Остином и 30-летней мамой Джорджией в новый город. Во время переезда им приходится столкнуться с массой перемен и неожиданно возникших проблем. Например, юной Джинни кажется, что она более умна и самостоятельна, чем ее мама, которая все еще чувствует себя молодой девушкой. Но пока Джинни осваивается в новой престижной школе и заводит друзей, ее мама вынуждена столкнуться с призраками прошлого, которые не дают всей семье начать жизнь с чистого листа.

"И повсюду тлеют пожары"

(8 серий)

Однажды в размеренную жизнь образцовой американской глубинки ворвалась струя свежего воздуха. В городок Шейкер-Хайтс, олицетворением которого является Элена Ричардсон – идеальная мать четырех детей, приезжает фотограф Миа со своей дочерью. Миа нетерпима к любым ограничениям, табу и навязыванию мнения.

После неудачного знакомства с Мией Элена чувствует вину за свою идеальную жизнь и предлагает матери-одиночке один из своих домов в аренду по низкой цене. Постепенно героини начинают находить общее друг с другом, но каким хаосом эта дружба закончится – они даже не могли представить.

"Самый громкий голос"

(7 серий)

В основу сюжета сериала легла книга "Самый громкий голос в комнате" журналиста Гэбриела Шермана. В ней рассказывается история самого влиятельного медиа-холдинга США – Fox News.

Его генеральный директор Роджер Айлз в своё время консультировал нескольких президентов США во время их избирательных кампаний. Но в один момент обвинения в сексуальных домогательствах стали причиной краха его карьеры. Захватывающий напряженный сюжет сериала раскрывает неоднозначность столь значимой медийной фигуры и показывает, как он привел Трампа к победе на выборах.

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"Патрик Мелроуз"

(5 серий)

Шикарный сериал основан на пяти повестях британского писателя Эдварда Сент-Обина. Главную роль – обаятельного аристократа и интеллектуала Патрика Мелроуза великолепно сыграл Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж").

Сюжет сериала знакомит нас аристократом-наркоманом Патриком, который пытается заглушить свои детские травмы с помощью алкоголя и наркотиков. Патрик очень хочет начать новую жизнь, но воспоминания из детства всеми силами пытаются сбить его с верного пути.

"Неортодоксальная"

(4 серии)

Это непростая история молодой еврейской хасидской женщины, которая бросает свою привычную жизнь в Бруклине, включая свой брака по договоренности, и переезжает в Берлин. Там она пытается отказаться от всех убеждений и обычаев, с которыми она росла, и поначалу ей это удается. Но представители мира, из которого она сбежала, не готовы с ней прощаться, и тогда за героиней начинается настоящая охота. Бесподобная игра актеров делает просмотр захватывающим с самой первой серии.

Перед тем, как вы окунетесь в просмотр сериалов, предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Ранее мы сделали обзор фильмов и сериалов о вирусах, которые сняли прямо во время пандемии COVID-19.