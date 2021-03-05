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5 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

5 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 5 марта в истории

Какой сегодня праздник, 5 марта? Международный день благодарности сотрудникам, Всемирный день энергоэффективности. День преподобного Льва Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого – в православном календаре. Катальник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 марта.

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5 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

5 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Льва, епископа Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, священномученика Садока, епископа Персидского и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского.

В народе 5 марта отмечался день Льва Катанского, который также назывался Катальник. Считалось, что в этот день можно было успеть в последний раз покататься с горок на санях. На Катальника старались раздобыть огня у кузнеца и отнести в поле. Люди верили, что пламя скрепит союз земли, сохи и бороны, согреет почву, отгонит от нивы лихо и обеспечит хороший урожай.

Приметы на 5 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 5 марта

Кто родился 5 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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