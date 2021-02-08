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3 мясных и сытных рулета – рецепты разных стран

8 февраля, 16:22

Ирина Маслова

Знакомимся с гордостью европейской кухни

Сегодня уже никто не скажет, когда впервые человечество научилось заворачивать разные продукты в форме рулета. Вероятно, это было достаточно давно и практически повсеместно. Ведь в любой кухне мира существуют блюда, приготовленные в закрученном виде. Они бывают мясными, овощными и сладкими. И их множество. Но есть мясные рулеты, которыми очень гордятся в разных странах. Например, французские бризоль и террин, а еще – итальянский инвольтини. Узнаем, что особенного в этих рулетах.

Террин

Фото: instagram.com/primemeat.ru/

Больше 200 лет это нежное мясное блюдо существует во Франции. Название "террин" походит от названия посуды (что-то похожее на супницу), в которой он готовится. Изначально, это сытное блюдо, было распространено среди французских рабочих, но позже террин превратился в мясной рулет, достойный высшего дворянства.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку на 180 градусов.
  2. Нарезать на мелкие кусочки филе индейки и тщательно перемешать с фаршем. Разбить в фарш яйцо, добавить сливки и специи.
  3. Часть орехов измельчить ножом и добавить все орехи в фарш, перемешать.
  4. Прямоугольную форму (как для кекса или хлеба), выстелить бумагой для выпечки, немного смазать маслом.
  5. Выложить поперек формы ломтики бекона так, чтобы края немного свисали с двух сторон. Бекон должен идти немного внахлест – это будет "лицом" террина.
  6. На бекон выложить фарш, разровнять и накрыть свободными концами ломтиков бекона.
  7. Поставить форму на противень, налить на противень 2 стакана горячей воды и запекать час. Если террин начинает слишком быстро румяниться – прикрыть верх фольгой.
  8. Из готового террина слить всю жидкость, накрыть его фольгой или бумагой для выпечки, поставить в форме в холодильник, накрыть чем-то тяжелым и дать полежать несколько дней.

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Инвольтини

Фото: instagram.com/tati.fabio.gard/

Блюдо сицилийской кухни. Именно на Сицилии обожают готовить эти рулетики. Интересно, что конкретно мясным инвольтини называть нельзя. Иногда это блюдо бывает полностью овощным.

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Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Отварить яйца, разрезать на 4 дольки. Мелко нарезать чеснок и лук, обжарить на масле.
  2. На кусочки свинины выложить тонко нарезанную ветчину, потом дольку яйца и сыр. Скрутить в рулет, скрепить зубочистками.
  3. Положить рулетики в сковороду, где обжаривался лук и чеснок. Добавить 100 мл воды, черный перец и готовить 5-7 минут на среднем огне.
  4. За несколько минут до того, как мясо полностью приготовится, добавить в кастрюлю плавленый сыр. Протушить еще 5 минут.
  5. Когда блюдо готово, добавить специи по вкусу.

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Бризоль

Фото: instagram.com/sofushka

Бризоль – в переводе с французского означает "зажаренный в яйце, омлете". По сути, это не отдельное блюдо, а скорее – способ приготовления. В любом случае это, во-первых, красиво, во-вторых, практические диетично, ну и вкусно безусловно.

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. В фарш добавить нарезанный кубиками, соль, перец и паприку, перемешать.
  2. В отдельной тарелке взбить яйца, обжарить в виде блинчика на сковороде.
  3. На готовый блинчик выложить фарш и распределить, скрутить в трубочку, выложить в форму для запекания.
  4. Для соуса натереть сыр, добавить сметану, паприку и сушеный чеснок. Залить рулетики.
  5. Запекать 35-40 минут при 160-180 градусах.

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