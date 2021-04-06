5 постных салатов, которые понравятся самым требовательным

А также тем, кто сейчас сидит на диете

Великий пост в этом году будет длиться до 1 мая. Многие в этот период придерживаются особого питания. И чтобы сделать свое меню разнообразным, интересным и вкусным, прилагать особых усилий не нужно. Можно приготовить оригинальные постные салаты, которые понравятся самым требовательным.

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Теплый салат с чечевицей и запеченным перцем

Фото: instagram.com/shakti_massage/

Ингредиенты

Кабачок, болгарский перец, авокадо – по 1 шт.

Чечевица – 200 г

Вяленые помидоры – 8 шт.

Лук – 1 шт. (маленькая)

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец, масло от вяленых томатов – по вкусу

Способ приготовления

Кабачок и перец порезать крупными кубиками, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до мягкости при 200 градусах. ️Чечевицу отварить в воде в пропорции 1:2 примерно 20 минут. Нарезать авокадо и лук, добавить кабачок, перец, чечевицу, вяленые томаты (можно порезать). Заправить соком лимона и небольшим количеством масла из банки с вялеными томатами, посолить, поперчить по вкусу.

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Салат с баклажаном

Фото: Фото: instagram.com/lu_soul/

Ингредиенты

Баклажан, помидор, перец болгарский – по 1 шт.

Кетчуп – 3 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Чеснока – 1 зуб.

Крахмал кукурузный – 2 ст. л.

Растительное масло для жарки

Способ приготовления

Баклажан нарезать полукольцами. Смешать тертый чеснок, кетчуп и соевый соус. Перемешать соус с баклажанами, дать постоять 15 минут. Обвалять баклажаны в крахмале и обжарить с двух сторон на растительном масле. Убрать на бумажное полотенце. Помидоры и перец порезать кубиками, смешать с баклажанами. Заправить оливковым маслом и соевым соусом по вкусу.

Винегрет с маринованными опятами

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Фото: instagram.com/postnie_bluda/

Ингредиенты

Свекла – 6 шт.

Картофель – 7 шт.

Маринованные опята – 1 банка

Лук – 1 шт.

Масло оливковое – 8 ст. л.

Уксус яблочный – 2 ст. л.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Свеклу, картофель отварить или запечь. Порезать кубиками. Лук нарезать мелко. Ошпарить кипятком. С грибов слить жидкость. Удалить специи. Смешать картофель, свеклу, грибы, лук. Добавить зелень. Посолить, поперчить. Смешать масло с уксусом. Заправить салат.

Постные фаршированные помидоры

Фото: instagram.com/palomniks/

Ингредиенты

Томаты – 6 шт.

Кукуруза консервированная – 100 г

Горошек консервированный – 100 г

Тофу – 100 г

Огурец свежий – 1 шт.

Постный майонез – 50 г

Укроп – 1 пучок

Базилик – 1 веточка

Способ приготовления

У томатов отрезать верхнюю часть, с помощью ложки удалить середину. Огурец очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками. Измельчить укроп. Тофу нарезать мелкими кубиками, соединить с огурцом, кукурузой, горошком, укропом и соевым майонезом. Майонезу есть альтернативная замена: измельчённые орехи кешью с добавлением лимонного сока. Размешать, распределить по формам – помидорам, украсить базиликом.

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Салат с грейпфрутом и авокадо

Фото: instagram.com/lyubov.kudrya/

Ингредиенты

Руккола – средний пучок

Грейпфрут – 2 шт.

Лук-шалот – 2 шт.

Листья салата – 1 пучок

Уксус (белый винный) – 2 ст. л.

Сок лимонный – 1 ст. л.

Соль, перец черный – по вкусу

Масло оливковое – 3 ст. л.

Авокадо – 2 шт.

Кинза (листья, для украшения)

Способ приготовления

Салат промыть и порвать на небольшие веточки. Мелко натереть цедру половины грейпфрута. Снять с грейпфрутов всю кожу и разделить на сегменты. Лук мелко порезать. Смешать цедру, лук, уксус, лимонный сок и щепотку соли. Оставить настояться 15 минут. Постепенно влить оливковое масло, постоянно взбивая заправку венчиком. Авокадо очистить, удалить косточку и порезать на кусочки средней толщины. Выложить ломтики авокадо на тарелки и сразу полить небольшим количеством заправки, чтобы они не потемнели. Посолить и поперчить. Выложить листья салата в отдельную миску, щедро полить их заправкой и аккуратно размешать. Добавить соли и перца при необходимости. Выложить салатные листья в тарелку поверх авокадо. Добавить дольки грейпфрута и украсить листьями кинзы. Подавать с оставшейся заправкой.

Тут собраны рецепты еще 5 постных блюд и они понравятся всем.