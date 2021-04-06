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5 постных салатов, которые понравятся самым требовательным

6 апреля, 13:23

Ирина Маслова

А также тем, кто сейчас сидит на диете

Великий пост в этом году будет длиться до 1 мая. Многие в этот период придерживаются особого питания. И чтобы сделать свое меню разнообразным, интересным и вкусным, прилагать особых усилий не нужно. Можно приготовить оригинальные постные салаты, которые понравятся самым требовательным.

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Теплый салат с чечевицей и запеченным перцем

Фото: instagram.com/shakti_massage/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кабачок и перец порезать крупными кубиками, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до мягкости при 200 градусах.
  2. ️Чечевицу отварить в воде в пропорции 1:2 примерно 20 минут.
  3. Нарезать авокадо и лук, добавить кабачок, перец, чечевицу, вяленые томаты (можно порезать).
  4. Заправить соком лимона и небольшим количеством масла из банки с вялеными томатами, посолить, поперчить по вкусу.

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Салат с баклажаном

Фото: Фото: instagram.com/lu_soul/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать полукольцами.
  2. Смешать тертый чеснок, кетчуп и соевый соус.
  3. Перемешать соус с баклажанами, дать постоять 15 минут.
  4. Обвалять баклажаны в крахмале и обжарить с двух сторон на растительном масле.
  5. Убрать на бумажное полотенце.
  6. Помидоры и перец порезать кубиками, смешать с баклажанами.
  7. Заправить оливковым маслом и соевым соусом по вкусу.

Винегрет с маринованными опятами

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Фото: instagram.com/postnie_bluda/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Свеклу, картофель отварить или запечь. Порезать кубиками.
  2. Лук нарезать мелко. Ошпарить кипятком. С грибов слить жидкость. Удалить специи.
  3. Смешать картофель, свеклу, грибы, лук. Добавить зелень. Посолить, поперчить.
  4. Смешать масло с уксусом. Заправить салат.

Постные фаршированные помидоры

Фото: instagram.com/palomniks/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. У томатов отрезать верхнюю часть, с помощью ложки удалить середину.
  2. Огурец очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками. Измельчить укроп.
  3. Тофу нарезать мелкими кубиками, соединить с огурцом, кукурузой, горошком, укропом и соевым майонезом.
  4. Майонезу есть альтернативная замена: измельчённые орехи кешью с добавлением лимонного сока.
  5. Размешать, распределить по формам – помидорам, украсить базиликом.

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Салат с грейпфрутом и авокадо

Фото: instagram.com/lyubov.kudrya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Салат промыть и порвать на небольшие веточки. Мелко натереть цедру половины грейпфрута. Снять с грейпфрутов всю кожу и разделить на сегменты. Лук мелко порезать.
  2. Смешать цедру, лук, уксус, лимонный сок и щепотку соли. Оставить настояться 15 минут.
  3. Постепенно влить оливковое масло, постоянно взбивая заправку венчиком.
  4. Авокадо очистить, удалить косточку и порезать на кусочки средней толщины.
  5. Выложить ломтики авокадо на тарелки и сразу полить небольшим количеством заправки, чтобы они не потемнели. Посолить и поперчить.
  6. Выложить листья салата в отдельную миску, щедро полить их заправкой и аккуратно размешать. Добавить соли и перца при необходимости.
  7. Выложить салатные листья в тарелку поверх авокадо. Добавить дольки грейпфрута и украсить листьями кинзы. Подавать с оставшейся заправкой.

Тут собраны рецепты еще 5 постных блюд и они понравятся всем.

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