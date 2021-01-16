Будем считать, что основные зимние праздники мы оттрубили. Пришло время заняться собой, своей фигурой и потихоньку возвращаться к прежним формам. В том случае, если они были утрачены в следствие новогодних застолий. Мы предлагаем начать с детокс-супов, подкрепляя этот процесс детокс-напитками. Рецепты чудо-чаев, которые помогут похудеть и омолодить организм – читайте ниже.

Название

Омолаживающий чай

Фото: instagram.com/barrinna22/

Ингредиенты

1 л – вода

1 ч. л – тертый имбирь

2 ч. л – зеленый чай

1 ч. л – корица



Способ приготовления

В воду положить кopицу и имбиpь, поставить на огонь, дать закипеть и через 5 минут полoжить зелeный чай. Снять с огня и настаивать в течение часа. По желанию добавить дольки лимона, мяту.

Объем напитка нужно выпить в течение дня в холодном или теплом виде. На ночь и в нoчное время употреблять напиток не рекомендуется.

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Чай с имбирем

Фото: instagram.com/balans_v_pitanii/

Ингредиенты

1.5 л – кипятка

2 ст. л – крупно нарезанного свежего имбиря

1 ст. л – листового зеленого чая

2 ст. л – сока лимона

1 ст. л – меда

мята по желанию, но именно она смягчает остроту имбиря



Способ приготовления

Имбирь нарезать крупно В термосе соединить все ингредиенты и залить кипятком, перемешать. Оставить настаиваться 30 мин. и можно пить.



Рекомендуют 1.5 л. чая выпивать в течение всего дня. Не желательно пить такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирующими свойствами.

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Чай с яблоком и корицей

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Ингредиенты

1 шт. – яблоко

300 мл – вода

1 ч. л – молотая корица

Способ приготовления

Яблоко порезать на кубики, залить водой, добавить корицу. Дать настояться 2 часа.

Рекомендуется выпить перед сном.

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Куркума-латте

Фото: instagram.com/iskracenter

Ингредиенты

1 ст. – молока (можно взять кокосовое, миндальное или любое другое)

1 ч. л – молотой куркумы

1-2 ч. л – масла (сливочное, кокосовое, какао – по желанию)

1 ч. л – сахарозаменителя или меда

по 0, 25 ч. л – корицы или кардамона (по желанию)

Способ приготовления

Подогреть молоко, растворить в нем сливочное масло. Добавить специи.

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Кефир с корицей

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Ингредиенты

1 ст. – кефир

1 ч. л – молотой корицы

0,5 ч. л – корень имбиря

Способ приготовления

Подогреть кефир до комнатной температуры, добавить корицу и имбирь, перемешать.

Пить один раз в день.

Напиток с медом и лимоном

Фото: instagram.com/zdorovoe_poxydenie

Ингредиенты

1 ст. – теплая вода

1 ч. л – мед

2 ст. л – лимонный сок

Способ приготовления

Размешать лимонный сок и мед в воде.

Напиток способствует выведению шлаков и повышает иммунитет.

Здесь узнаете, с чего начинается здоровое утро диетолога.