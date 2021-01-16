Версія українською
$ 28,05
34,01

5 рецептов детокс-чая и напитков, которые помогут прийти в форму

16 января, 11:50

Ирина Маслова

Избавляемся от лишних килограммов и омолаживаем организм

Будем считать, что основные зимние праздники мы оттрубили. Пришло время заняться собой, своей фигурой и потихоньку возвращаться к прежним формам. В том случае, если они были утрачены в следствие новогодних застолий. Мы предлагаем начать с детокс-супов, подкрепляя этот процесс детокс-напитками. Рецепты чудо-чаев, которые помогут похудеть и омолодить организм – читайте ниже.

Название

Омолаживающий чай

Фото: instagram.com/barrinna22/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. В воду положить кopицу и имбиpь, поставить на огонь, дать закипеть и через 5 минут полoжить зелeный чай.
  2. Снять с огня и настаивать в течение часа.
  3. По желанию добавить дольки лимона, мяту.

Объем напитка нужно выпить в течение дня в холодном или теплом виде. На ночь и в нoчное время употреблять напиток не рекомендуется.

Читайте также: Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог

Чай с имбирем

Фото: instagram.com/balans_v_pitanii/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Имбирь нарезать крупно
  2. В термосе соединить все ингредиенты и залить кипятком, перемешать. Оставить настаиваться 30 мин. и можно пить.


Рекомендуют 1.5 л. чая выпивать в течение всего дня. Не желательно пить такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирующими свойствами.

Читайте также: Хочу правильно питаться: 6 простых шагов сделать свой организм здоровым

Чай с яблоком и корицей

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яблоко порезать на кубики, залить водой, добавить корицу.
  2. Дать настояться 2 часа.

Рекомендуется выпить перед сном.

Реклама

Читайте также: Не ешьте эти продукты на ночь – будете здоровее и сон станет крепче

Куркума-латте

Фото: instagram.com/iskracenter

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Подогреть молоко, растворить в нем сливочное масло.
  2. Добавить специи.

Читайте также: Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Кефир с корицей

Фото: instagram.com/shakti_krasnogorsk/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Подогреть кефир до комнатной температуры, добавить корицу и имбирь, перемешать.

Пить один раз в день.

Напиток с медом и лимоном

Фото: instagram.com/zdorovoe_poxydenie

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Размешать лимонный сок и мед в воде.

Напиток способствует выведению шлаков и повышает иммунитет.

Здесь узнаете, с чего начинается здоровое утро диетолога.

Новости на эту же тему:

Ферментированные продукты: это полезно или всего лишь модно? Эликсир здоровья: зачем нам есть пророщенную пшеницу Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе Что покупать на рынке в январе
чай похудение правильное питание детокс

Реклама

Новости партнеров

Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки