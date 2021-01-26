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5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото

26 января, 14:19

Ирина Маслова

Семгой салат не испортишь, попробуйте приготовить – и убедитесь сами

Если вы отдаете предпочтение легкому ужину, легкому – то есть без мяса, то салаты с семгой – прекрасный выбор. Они не нагрузят желудок, а если туда добавить овощи и зелень, то это диетическое блюдо. Ниже представлены рецепты салатов с семгой и авокадо, помидорами, кукурузой и мягким сыром.

Салат с семгой и овощами

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, соль и перец по вкусу. ⠀

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Салат с семгой, помидорами и сыром

Фото: instagram.com/domashny_ochag_/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Сыр нарезать кубиками, помидоры – дольками.
  2. Соединить ингредиенты для заправки, перемешать с зеленью.
  3. Рыбу нарезать тонкими полосками.
  4. Выложить на порционную тарелку зелень, помидоры, сыр, рыбу.

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Салат с семгой и огурцами

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Фото: instagram.com/foood__day/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать семгу, яйца, огурцы кубиками.
  2. Заправить нежирной сметаной.
  3. Посыпать зеленью.

Салат с семгой и авокадо

Фото: instagram.com/food_cakes_by_regina/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Первым слоем на тарелку выложить листья салата, на них – рукколу.
  2. Авокадо нарезать тонкими полосками и выложить на салатную подушку.
  3. Помидоры нарезать дольками и выложить сверху. Потом – семгу, нарезанную небольшими ломтиками.
  4. Сверху кладем зелень.
  5. Для заправки смешать сухие ингредиенты: соль, красный перец и прованские травы. Лимонный сок смешать с маслом и горчицей.
  6. Полить салат заправкой перед подачей.

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Салат с семгой, кукурузой, яйцом и сыром

Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, отделить белки от желтков, натереть по отдельности на крупную терку.
  2. Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипятком, воду сцедить.
  3. Сыр натереть на крупную терку. Рыбу нарезать кубиками.
  4. Выложить слоями, каждый слой смазывать майонезом: белок, кукуруза, сыр, лук и желток.
  5. Сверху украсить семгой и кунжутом.

Здесь собраны рецепты вкусного тертого пирога.

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