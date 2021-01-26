5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото

Если вы отдаете предпочтение легкому ужину, легкому – то есть без мяса, то салаты с семгой – прекрасный выбор. Они не нагрузят желудок, а если туда добавить овощи и зелень, то это диетическое блюдо. Ниже представлены рецепты салатов с семгой и авокадо, помидорами, кукурузой и мягким сыром.
Салат с семгой и овощами
Ингредиенты
- Слабосоленая семга (форель) – 100 г ⠀
- Картофель отварной – 2 шт.⠀
- Яйца – 2 шт.⠀
- Сыр – 100 г ⠀
- Лист салата
- Огурец свежий – 100 г ⠀
- Майонез ⠀
- Соль, перец ⠀
⠀Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, соль и перец по вкусу. ⠀
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Салат с семгой, помидорами и сыром
Ингредиенты
- Руккола – 150 г
- Семга слабосоленая – 100 г
- Помидоры черри – 5 шт.
- Сыр фетакса (или моцарелла) – 50 г
Для заправки
- Бальзамический уксус, оливковое масло – по 1 ст. л
- Сахарная пудра – 1 ч. л
- Сок лимона – 2 ст. л
- Соль
Способ приготовления
- Сыр нарезать кубиками, помидоры – дольками.
- Соединить ингредиенты для заправки, перемешать с зеленью.
- Рыбу нарезать тонкими полосками.
- Выложить на порционную тарелку зелень, помидоры, сыр, рыбу.
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Салат с семгой и огурцами
Ингредиенты
- Семга слабосоленая – 250 г
- Огурец – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Зелень, сметана
Способ приготовления
- Нарезать семгу, яйца, огурцы кубиками.
- Заправить нежирной сметаной.
- Посыпать зеленью.
Салат с семгой и авокадо
Ингредиенты
- Семга слабосоленая – 300 г
- Авокадо – 2 шт.
- Листья салата – 8 шт.
- Руккола – 120 г
- Помидоры – 8 шт.
- Зелень
Для заправки
- Лимонный сок, оливковое масло – по 4 ст. л
- Горчица – 2 ч. л
- Соль – щепотка
- Перец красный молотый
- Смесь прованских трав
Способ приготовления
- Первым слоем на тарелку выложить листья салата, на них – рукколу.
- Авокадо нарезать тонкими полосками и выложить на салатную подушку.
- Помидоры нарезать дольками и выложить сверху. Потом – семгу, нарезанную небольшими ломтиками.
- Сверху кладем зелень.
- Для заправки смешать сухие ингредиенты: соль, красный перец и прованские травы. Лимонный сок смешать с маслом и горчицей.
- Полить салат заправкой перед подачей.
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Салат с семгой, кукурузой, яйцом и сыром
Ингредиенты
- Семга слабосоленая – 250 г
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Яйца – 6 шт.
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез 200 г
Способ приготовления
- Яйца отварить, отделить белки от желтков, натереть по отдельности на крупную терку.
- Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипятком, воду сцедить.
- Сыр натереть на крупную терку. Рыбу нарезать кубиками.
- Выложить слоями, каждый слой смазывать майонезом: белок, кукуруза, сыр, лук и желток.
- Сверху украсить семгой и кунжутом.
Здесь собраны рецепты вкусного тертого пирога.