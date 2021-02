5 самых эффектных сцен с главным "танцующим гангстером" Голливуда Джоном Траволтой

Сегодня голливудскому актеру и звезде фильмов Квентина Тарантино Джону Траволте исполняется 67 лет. Почти за четыре десятилетия Джон Траволта снялся в сотнях фильмов и телешоу, в которых показал свой огромный актерский диапазон. От хулиганов и гангстеров до певцов и танцоров – актер не боялся браться за необычные роли. Собственно, это его и сделало одним из самых запоминающихся и неординарных актеров Голливуда.

Посмотрим отрывки с наиболее эффектными сценами в кино с его участием.

Танец Джона Траволты и Умы Турман в "Криминальном чтиве"

Один из самых знаменитых эпизодов фильма – танец Мии и Винсента под песню You Never Can Tell. В создании танца принимал участие сам Тарантино вместе с Джоном Траволтой, который танцует с детства. Они объединили твист, свим и несколько других танцев в один номер, съемка которого длилась целых 13 часов!

Кстати, именно этот фильм возродил карьеру актера, которая к тому времени начала угасать.

Растерянный Джон Траволта в "Криминальном чтиве"

Культовая сцена из фильма Тарантино превратила Джона Траволту в героя самых популярных мемов. Многие даже не смотрели "Криминальное чтиво", но знают растерянного мужчину, который стоит в черном костюме и в замешательстве разводит рукам. Так вот, в самой сцене персонаж Траволты, гангстер Винсент Вега, приезжает по поручению в дом своего босса, чтобы отвести его жену Мию (Ума Турман) на ужин. Но девушка прячется и говорит с Винсентом через микрофон, так что он пребывает в недоумении, откуда исходит голос.

Легендарное диско из фильма "Бриолин"

Вышедший более 40 лет назад "Бриолин" – один из первых известных фильмов, прославивших актера. К тому времени Джон Траволта уже успел сняться в "Лихорадке субботнего вечера", где показал себя как блестящий танцор. Но танцы в "Бриолине" были еще более впечатляющими – фильм стал одним из лучших мюзиклов 80-х.

Знаменитая сцена финального карнавала снималась семь часов в жаркий летний день.

Танец Джона Траволты и Келли Престон

Еще одна знаменитая танцевальная сцена с актером – его зажигательный танец с актрисой Келли Престон в фильме "Эксперты". Сцена особенно трогательна тем, что через три года после выхода фильма Келли стала супругой Джона Траволты, а летом прошлого года умерла от рака груди. И для фанатов, и для самого актера это один из самых запоминающихся фильмов в его карьере.

"Лихорадка субботнего вечера"

Именно после этой роли к Джону Траволте пришла известность, а сам он впервые был номинирован на "Золотой глобус". Джон сыграл 19-летнего италоамериканца, который днем работает в неприметном магазинчике, а ночью превращается в звезду танцпола.

Бонус:

"Без лица"

Боевик с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем занял 12-е место среди 100 самых лучших экшен-фильмов в истории кино по версии Time Out. По сюжету агент ФБР и террорист мирового уровня делают пластику, поменявшись лицами: агент хочет спасти мир, ну а злодей – чтобы отомстить ему. В финальном сцене персонаж Траволты эпично вырезает себе лицо.

Напомним, что летом прошлого года умерла жена Джона Траволты – Келли Престон.