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ТОП-5 сериалов для просмотра в последние выходные локдауна

22 января, 17:15

Дарина Алексеева

Лучший способ провести локдаун – за традиционным просмотром сериалов

Конец локдауна подкрался незаметно, хотя многие из нас так и не ощутили большой разницы после его начала. Но вы ее увидите уже через неделю, когда на выходных снова сможете пойти в кафе, кино, развлекаться в ТРЦ и тд.

Поэтому предстоящие суббота и воскресенье – уникальная возможность закончить начатое – просмотр новых январских сериалов, которые все обсуждают.

Кадр из сериала "История бранных слов" / Фото: Netflix

В январе вышло действительно много новых сериалов, полный обзор которых мы делали ранее. А сейчас рассказываем о пятерке тех, которые просто "взорвали" просмотры.

"Люпен"

Кадр из сериала "Люпен" / Фото: Netflix

Вдохновленный приключениями благородного литературного героя-разбойника Арсена Люпена, современный французский вор Ассан Диоп планирует ограбление года. Но решился на это Ассан не просто так – в детстве он осиротел из-за богача Пеллегрини, который подставил его отца.

Спустя два десятилетия Ассан решает отомстить Пеллегрини и ради этого готов выкрасть саму "Мону Лизу". Если вам нравятся качественные сюжеты об ограблениях и вы любите благородных героев – стоит провести несколько часов за просмотром. Ну а детальнее о "Люпене" мы рассказали отдельно.

"Бриджертоны"

Кадр из сериала "Бриджертоны" / Фото: themoviedb.org

Действие сюжета нашумевшего и провокационного сериала "Бриджертоны" разворачивается в начале XIX века. О, нет, это будет не стандартная историческая костюмированная драма о любви. Хотя любовь здесь тоже будет. И секс. Много.

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В центре внимания – уважаемая в обществе семья Бриджертонов, которая решает выдать старшую дочь, Дафну, замуж. Девушка начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют. После очередной неудачи, Дафна думает, что она так и останется старой девой. Но тут в ее жизни появляется герцог Гастингс. Вначале отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, но очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу.

"Ванда / Вижн"

Сериал "Ванда/Вижен" / Фото: Disney

Действия шоу разворачиваются после событий, показанных в "Мстителях: Финал", когда Танос был побежден, Тони Старк погиб, а Капитан Америка отдал щит Соколу (эту историю нам покажут в сериале "Сокол и Зимний солдат", который также совсем скоро выйдет на Disney+). Ванда, она же Алая Ведьма, впервые появилась в сцене после титров "Первый Мститель: Другая война". Она уроженка выдуманной страны Соковии, откуда вместе с братом-близнецом Пьетро Максимофф попала в руки террористической организации Гидра. После Ванда примкнула к команде Мстителей, и между ней и Виженом завязались романтические отношения.

Почему "Ванда / Вижен" получил такие высокие оценки от зрителей – узнайте тут.

"Уокер"

Кадр из сериала "Крутой Уокер" / Фото: themoviedb.org

Корделл Уокер, которого играет звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки, возвращается домой после двухлетней работы под прикрытием. Корделл стремится наладить жизнь и воссоединиться с детьми, но вскоре понимает, что жизнь в родном городе контролирует преступный мир.

Тогда герой начинает серьезную борьбу с беззаконием вместе с первой женщиной-рейнджером Мики Рамирез. К тому же рейнджер небезосновательно подозревает, что гибель жены Уокера была неслучайной.

"История бранных слов"

Уже один Николас Кейдж, кричащий Fuck, должен убедить вас посмотреть эту документалку. А на самом деле, то этот очень непристойнй сериал представляет любопытный взгляд на происхождение английских ругательств – от Fuck до Shit и Bitch, тем самым становясь нескучной альтернативой исторической лекции. В шести эпизодах Николас Кейдж в роли ведущего будет вместе с другими экспертами и историками узнавать и делиться со зрителями этимологией популярных ругательств. Своего рода культурный выход из локдауна.

Ранее мы делали обзор самых ожидаемых фильмов 2021 года.

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