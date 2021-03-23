5 трендовых оттенков помады, которые хочется попробовать как можно скорее

За последний год акцент в макияже сместился на глаза — по понятным причинам. И хотя с блеском для губ под маской и впрямь возникают вопросы, не обязательно совсем отказываться от помады. Просто отдавайте предпочтение матовым текстурам, промакивайте помаду салфеткой или используйте карандаш. Потому что устоять перед сочной палитрой теплого сезона решительно невозможно!

Сохраняйте оттенки помад, которые будут актуальны этой весной и летом. И не забывайте про другие яркие акценты в образе — например, трендовый маникюр.

Арбузный фреш

Яркий оттенок между розовым и красным — то, что нужно после затяжной зимы. Подходит и блондинкам, и брюнеткам, хорошо освежает лицо и добавляет образу игривости.

/ Фото: instagram.com/bobbibrown

Маджента

Пару минут — и вы звезда любой тусовки (даже если она в Zoom). Такой оттенок вполне самодостаточен и не требует макияжа глаз. Впрочем, если очень хочется, можно добавить цветные стрелки.

/ Фото: instagram.com/nikki_makeup

"Зацелованный" красный

Красный никогда не выходит из моды. От сезона к сезону меняется лишь его интенсивность: более глубокие тона преобладают в холодное время года, теплые и светлые — наоборот. В этот раз топовые визажисты предлагают вбивать красную помаду пальцами, чтобы добиться эффекта зацелованных губ.

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/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Румяный персик

Это уже не нейтральный персиковый, но еще не оранжевый. Прекрасная идея для тех, кто устал от розово-красной гаммы, а к экспериментам со слишком яркими оттенками пока не готов.

/ Фото: instagram.com/hungvanngo

Бледно-лиловый

Очень деликатный и естественный, этот оттенок понравится поклонникам "макияжа без макияжа". В повседневной жизни его можно носить соло, а для вечернего выхода добавить акцент на глаза.

/ Фото: instagram.com/jouercosmetics

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о том, какие ресницы сейчас в тренде.