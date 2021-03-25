5 уроков стиля от именинницы Сары Джессики Паркер

У моды нет возрастных ограничений. И Сара Джессика Паркер — отличное тому доказательство. Когда-то её героиня Кэрри Брэдшоу изменила культуру восприятия женских проблем. А сама актриса даже в 56 продолжает менять наше отношение к стилю, рушит стереотипы и вдохновляет быть смелой. Недавно мы научились шопиться по правилам Сары Джессики Паркер, а теперь говорим о главных секретах стиля звезды.
Уроки стиля от Сары Джессики Паркер
Помните о классике. База — не только долгосрочная инвестиция в гардероб, но и лучшая основа для экспериментов. Найдите свои идеальные лодочки, черное платье, двубортное пальто, тренч и юбку-карандаш. Они будут сочетаться с любыми аксессуарами и самыми дерзкими трендами.
Создавайте многослойные образы. Этому приему Паркер научилась на съемках культового сериала — и сейчас он как никогда актуален. Надевайте водолазку под рубашку, свитер на платье или юбку поверх джинс. Вы удивитесь, как много интересных образов можно создать, миксуя привычные вещи.
Не стесняйтесь своей женственности. В 56 Сара Джессика Паркер по-прежнему обладает идеальной фигурой. И она умело этим пользуется! Открытые плечи и ключицы, приталенный крой, разрез от бедра — любимые фишки звезды.
Нарушайте правила. Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу не стала бы иконой стиля, не будь она смелой. Джинсы-скинни, когда все твердят про свободный крой? Пожалуйста. Несколько контрастных принтов в одном образе? Почему бы и нет. Руководствуйтесь не только модными тенденциями, но и развивайте внутреннее чутье.
Оставайтесь собой. Мода должна приносить удовольствие, а не быть пыткой. Если вам неудобно в туфлях за 500 евро — верните их в магазин. И носите то, что нравится. Несмотря на то, что Сара Джессика Паркер никогда не нарушает дресс-код светских мероприятий, в обычной жизни она ставит на первое место комфорт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Сара Джессика Паркер проговорилась о новом сезоне сериала "Секс в большом городе".