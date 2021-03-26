5 вариантов трендовых и полезных завтраков

Завтракать нужно обязательно. Важно – вся ваша утренняя еда должна быть полезной и питательной. Конечно, можно приготовить утром полезные тосты. Но это очень просто, а баловать себя нужно. Ниже собраны рецепты действительно интересных завтраков от йоркширского пудинга до нежных банановых сырников. Обязательно воспользуйтесь этими вариантами.
Если нужны небанальные варианты для подарков – найдете их в нашем мартовском календаре праздников.
Конвертики с творогом и шпинатом (диетический завтрак)
Ингредиенты
- Лаваш – 1 упаковка
- Творог 5 % – 180 г
- Сыр легкий – 100 г
- Шпинат – 300 г
- Укроп – пучок
- Желток – 1 шт.
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Способ приготовления
- Шпинат и укроп помыть, слить воду и мелко нарезать.
- Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью.
- Лаваш нарезать на полоски шириной около 5 см.
- Выложить начинку на лаваш и свернуть конвертик.
- Смазать желтком и обжарить на капле оливкового масла.
Йоркширский пудинг
Ингредиенты
- Мука – 75 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
- Подсолнечное масло
Способ приготовления⠀
- Смешать муку, соль и яйца до однородной массы. Добавить молоко и снова перемешать.
- Убрать тесто в холодильник на 15 минут.
- Разогреть духовку до 200 градусов. В формы для маффинов налить немного подсолнечного масла.
- Поставить форму с маслом в духовку на 10 минут, затем налить тесто на половину формочки.
- Выпекать в духовке 20 минут.
- Подавать с творожным сыром, слабосоленой рыбой, яйцом пашот и шпинатом.
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Ленивая сырная пицца
Ингредиенты
- 200 мл молока
- 1 яйцо
- 1 ч. л. соли (зависит от солености сыра)
- 160 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 300 г сыра (сулугуни, можно моцареллу или другой твердый желтый сыр)
Способ приготовления
- В миске смешать венчиком яйцо с молоком и солью. Просеять муку и разрыхлитель и перемешать. Добавить сыр, натертый на крупной терке и все перемешать.
- Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла. Выложить массу, равномерно распределить.
- Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 10 минут с каждой стороны.
- Переворачивать лучше с помощью двух деревянных лопаток.
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Гранола с клюквой и орехами
Ингредиенты
- 250 г овсянки
- 100 г сушеной клюквы
- 100 г орехов (на выбор)
- 70 г сливочного масла
- 70 г кокосового урбеча (можно заменить на ореховый)
- 80 г меда
Способ приготовления
- Смешать овсянку с клюквой и крупно рублеными орехами.
- В сотейник выложить масло, урбеч и мед, растворить до однородности. Вылить смесь к овсянке и хорошо перемешать.
- Выпекать до золотистого цвета 40-50 минут в духовке при 160 градусах, помешивая каждые 7 минут, чтобы гранола не сгорела.
- Остудить и подавать с йогуртом или молоком.
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Банановые сырники
Ингредиенты
- 2 пачки брикетного творога 5%
- 3 средних банана
- 4 ст. л. кокосовой муки
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 яйцо
- Кокосовое масло для жарки
- Кокосовая стружка для подачи
Способ приготовления
- Размять вилкой творог и 2 банана, добавить муку и яйцо, перемешать до однородности.
- Сформировать мокрыми руками сырники и обжарить их.
- Затем нарезать оставшийся банан кружочками и также обжарить на кокосовом масле.
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