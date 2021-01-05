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5 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

5 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 января в истории

Какой сегодня праздник, 5 января? Международный разгрузочный день. День памяти святого Феодула – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 января.

5 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник

5 января в православной церкви чтится память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

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В народе 5 января отмечался Федулов день, который считался оберегом для скотины. . Обычно люди в этот день уделяли много внимания домашним животным – скотине и птице. В подсобных помещениях, хлеву, птичнике наводили порядок, а животных баловали вкусным кормом, к примеру, угощали постными лепешками. Хозяйки в Федулов день пекли печенье в виде овечек, коровок и птиц, чтобы защитить хозяйство от нечистой силы и привлечь благополучие в дом.

Приметы на 5 января

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Кто родился 5 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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