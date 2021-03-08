5 захватывающих фильмов с женщинами в главных ролях

Подборка кино для тех, кто праздничный вечер решил провести дома

Если сегодняшний праздничный вечер вы решили провести дома, сами или в компании близких, это отличный повод посмотреть какой-нибудь фильм.

В честь Международного женского дня мы выбрали несколько нескучных и действительно хороших фильмов, главные роли в которых исполнили самые топовые актрисы: Ума Турман, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон, Розамунд Пайк и Галь Гадот. Приятного просмотра!

Напомним, что ранее мы поделились крутыми идеями подарков, которыми вы можете удивить любимых женщин не только 8 Марта, но и в другие весенние праздники, которых впереди немало.

Солдат Джейн

США, боевик

На войне не место женщинам? Деми Мур в фильме Ридли Скотта доказала обратное. Разведчица-лейтенант Джордан О’Нил получает пропуск в сугубо мужскую команду военно-морской базы Каталано, где проводится интенсивный курс спецподготовки бойцов.

Убить Билла

США, боевик

В картине Квентина Тарантино Ума Турман играет наемную убийцу по прозвищу Черная Мамба, которая мстит за убийство своего жениха. Кстати, "Убить Билла" считается одним из культовых творений режиссера, именно благодаря отменной игре женской части каста.

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Исчезнувшая

США, триллер

Об этом фильме можно говорить много, но лучше его посмотреть. Розамунд Пайк воплотила на экране идеальную Энни, которая исчезает из дома в очередную годовщину свадьбы. "Исчезнувшая" – драматический триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по мотивам бестселлера писательницы Гиллиан Флинн.

Призрак в доспехах

США, фантастика

Скарлетт Йоханссон в киноадаптации известной манги перевоплотилась в кибер-машину с совершенным разумом, который поместили в идеальную оболочку. В ходе сюжета ей предстоит раскрыть тайну, которую от нее скрывали.

Чудо-женщина

США, фантастика

Диана, которую сыграла актриса Галь Гадот, когда-то была амазонкой. Ей пришлось покинуть родной дом, чтобы помочь американскому пилоту (Крис Пайн) спасти мир. Этот фильм принес Патти Дженкинс славу одной из самых высокооплачиваемых режиссеров-женщин.

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