50-летняя Клаудия Шиффер показала себя и Наоми Кэмпбелл в соблазнительных нарядах в молодости

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер, которая ранее отпраздновала 50-летие в эксклюзивном платье от Balmain, снова предалась воспоминаниям молодости и поделилась редким архивным фото.

В этот раз звезда опубликовала фото по случаю 57-летия своей звездной подруги – австралийской топ-модели Эль Макферсон. На снимке, который Клаудия запостила в Instagram, она с Эль и Наоми Кэмпбелл запечатлены вместе в эффектных нарядах.

Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер / Фото: instagram.com/claudiaschiffer

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"С днем рождения, Эль", – коротко подписала фото Клаудия Шиффер, добавив эмоджи сердца.

Эль Макферсон наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд были настоящей модельной элитой в 90-х. По сей день модели сохраняют свою блестящую внешность и продолжают работать в индустрии.

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