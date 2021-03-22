50-летняя Наоми Кэмпбелл показала свою фигуру топлесс на пляже

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, защитный костюм которой отдали в музей, опубликовала свою черно-белую фотографию, на которой позировала топлесс.
В своем Instagram-аккаунте Наоми написала, что кадр был сделан во время фотосессии в Кении. Этим летом модель снялась для британского культового журнала i-D.
Наоми Кэмпбелл была одета в бикини, а на ее голове было украшение из павлиньих перьев.
За десять часов пост Наоми собрал почти три сотни тысяч лайков. На фото 50-летняя модель продемонстрировала блестящую фигуру.
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снимаются в документалке для Apple TV+.
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