51-летняя Дженнифер Лопес честно призналась, делала ли "инъекции молодости"

51-летнюю Дженнифер Лопес, которая снялась новом клипе совсем голой, обвинили в том, что она злоупотребляет "инъекциями молодости", а именно – колет ботокс в лоб. Такое предположение выразили ее поклонники под новым видео артистки в Instagram.
В новом видеоролике Джей Ло рекламирует свою собственную линию косметики, а именно – маску для лица.
"Это лучшая маска, которую я когда-либо использовала в жизни", – восклицает Лопес.
В комментариях к видео многие подметили, что это скорее не маска имеет такой эффект, а тот факт, что Дженнифер увлекается "инъекциями молодости". Лопес решили ответить на один из таких злобных комментариев.
"LOL, это только мое лицо! В 500-миллионный раз говорю: я никогда не делала инъекции ботокса или какие-либо операции!" – написала Джей Ло.