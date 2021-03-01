Версія українською
$ 27,95
33,84

51-летняя Дженнифер Лопес ошеломила спортивной фигурой в купальнике (фото)

1 марта, 11:13

Инна Петрова

Джей Ло умеет впечатлить

51-летняя певица Дженнифер Лопес, которая недавно показала новые фото со своим женихом, на этот раз похвасталась своей потрясающей фигурой. Снимок у зеркала Джей Ло разместила в Instagram-профиле.

Знаменитость запечатлена сидящей в белом сдельном купальнике. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на лице – легкий макияж.

Дженнифер Лопес
Фото: http://instagram.com/jlo

Поклонники Лопес написали ей в комментариях, что она выглядит великолепно. И мы с ними согласны!

Читайте также: 51-летняя Дженнифер Лопес честно призналась, делала ли "инъекции молодости"

Реклама

Но над своей фигурой Дженнифер регулярно работает – она занимается спортом, любит йогу и следит за питанием.

Именно поэтому она так гордится своими округлыми ягодицами, тонкой талией и подкаченными ногами. Своими достижениями Джей Ло часто хвастается в соцсети.

\Напомним, что недавно Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе.

Новости на эту же тему:

Победительница "Холостяка-10" полностью обнажилась на фото, едва прикрыв интимные места Без фотошопа: как 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит в бикини в реальной жизни (фото) 19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди (фото)
Дженнифер Лопес фигура звезд

Реклама

Новости партнеров

Погибли совсем молодыми: на Донбассе в блиндаже сгорели бойцы ВСУ
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"