На стиле: сексуальная Дженнифер Лопес в шикарной фотосессии для глянца

В последнее время Дженнифер Лопес еще больше удивляет фанатов. Например, сегодня вышел клип, в котором Лопес снялась полностью голой, продемонстрировав свое спортивное тело, а всего несколько часов назад модный глянец показал фотосессию звезды для нового выпуска.

Звезда стала героиней февральского номера американского Elle и позировала для фото, которые подчеркнули ее естественную красоту и непринужденный стиль.

На снимках Дженнифер появилась в разных нарядах – от алого боди с соблазнительными вырезами до полупрозрачного светло-голубого наряда с перчатками от Fendi.

Дженнифер Лопес на обложке Elle / Фото: instagram.com/elleusa

Звезда позировала, откинувшись на кресле и скрестив ноги впереди. Джей Ло обула полупрозрачные туфли с ремешками и подчеркнула серьги-кольца собранными в пучок волосами.

Джей Ло в фотосессии для Elle / Фото: instagram.com/elleusa

Дженифер Лопес / Фото: instagram.com/elleusa Реклама

Помимо ослепительного голубого наряда певица показала еще один модный лук от Dolce&Gabbana: шорты с высокой талией и полу расстегнутую рубашку. Как же без этого, Джей Ло. В итоге наряд получился очень элегантным.

Дженнифер Ло / Фото: elle.com

В интервью певица поговорила о запуске своей линии косметики. Несмотря на пандемию, прошедший год оказался продуктивным для звезды и она сделала первый шаг к завоеванию бьюти-сферы.

Дженнифер Лопес для Elle / Фото: instagram.com/elleusa

Ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядит в бикини в реальной жизни без фотошопа.