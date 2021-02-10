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51-летняя Эвелина Бледанс прикрыла грудь руками и станцевала в "бумажных" трусах (видео)

10 февраля, 17:39

Анна Пономаренко

Актриса показала, как ее готовят ко съемкам фильма

51-летняя российская актриса Эвелина Бледанс станцевала почти полностью обнаженной перед камерой.

На видео, которое Бледанс опубликовала в Instagram, она танцует, прикрыв бюст руками, пока ее гримируют стилисты. По словам Эвелины, кадры были сделаны на съемках фильма.

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"Решила выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма "Стриптизеры". Честно скажу – впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы, таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут", – объяснила Бледанс.

На видео актриса в шутку поет такие строчки: "Я как будто на Мальдивах – на Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы".

В комментариях подписчики Эвелины восхитились ее фигурой: "Это вообще законно быть такой стройной и красивой!?", "Фигура просто отпад", "У вас фигура, как у меня в 30", "Классное тело".

Напомним, фигура Ани Лорак удивила поклонников.

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