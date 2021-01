51-летняя Зета-Джонс показала чувственный поцелуй с 76-летним Дугласом: фото

51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась в Instagram трогательным фото со своим 76-летним супругом, знаменитым актером Майклом Дугласом.

Кэтрин показала чувственный поцелуй с Майклом на фоне морского пейзажа и заката. Снимок актриса сопроводила цитатой из произведения Уильяма Шекспира "Генрих VI".

"Нежней не выражу свою любовь, чем этим поцелуем (в оригинале – "I can express no kinder sign of love, than this kind kiss" – Ред.)" – подписала фото Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Instagram/catherinezetajones

"Спасибо, дорогая Кэтрин, за такое красивое напоминание о том, что настоящая любовь действительно существует!" – написал в комментариях мексиканский актер Рауль Мендес.

Скриншот: instagram.com/catherinezetajones

Фото также прокомментировали и другие подписчики Зета-Джонс: "Прекрасная пара", "Любим вас", "Вы замечательные".

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в одни день, но с перерывом в 25 лет. Такая большая разница в возрасте не смогла остановить влюбленных на пути к счастью. Вместе они уже 20 лет, воспитывают двоих детей.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отмечали свои дни рождения. Мы рассказывали их историю любви. Ранее мы сообщали, что сын Майкла Дугласа показал первое фото своего второго ребенка.