53-летняя Памела Андерсон поделилась, как мужчины могут повысить свою сексуальность

Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее закрутила роман со своим телохранителем, заявила, что веганы – лучшие любовники в постели.
Как сообщает Daily Mail, 53-летняя актриса появилась в шоу "Доброе утро, Британия" и рассказала о своей сексуальной жизни, подтвердив свой недавний пост в Twitter.
"Веганство делает вас лучшими любовниками. Холестерин, содержащийся в мясе, яйцах и молочных продуктах, вызывает уплотнение артерий (и не более того). Он замедляет приток крови ко всем органам тела, а не только к сердцу. Вы можете улучшить свое общее состояние здоровья и повысить выносливость в спальне, если станете веганом", – написала тогда Памела.
Памела Андерсон добавила, что это могут подтвердить множество исследований, а также она сама как веган уже убеждена в этом.
Также актриса сделала пост на тему веганства в Instagram, отметив, что мужчины-веганы могут значительно улучшить свою сексуальную жизнь.
"Переход на веганство может помочь мужчинам всех возрастов повысить свою сексуальную активность и одновременно снизить риск рака простаты", – написала актриса.
Ранее парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года.