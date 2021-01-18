53-летняя Памела Андерсон поделилась, как мужчины могут повысить свою сексуальность

Актриса утверждает, что это улучшит сексуальную жизнь мужчин всех возрастов

Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее закрутила роман со своим телохранителем, заявила, что веганы – лучшие любовники в постели.

Как сообщает Daily Mail, 53-летняя актриса появилась в шоу "Доброе утро, Британия" и рассказала о своей сексуальной жизни, подтвердив свой недавний пост в Twitter.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

"Веганство делает вас лучшими любовниками. Холестерин, содержащийся в мясе, яйцах и молочных продуктах, вызывает уплотнение артерий (и не более того). Он замедляет приток крови ко всем органам тела, а не только к сердцу. Вы можете улучшить свое общее состояние здоровья и повысить выносливость в спальне, если станете веганом", – написала тогда Памела.

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Памела Андерсон добавила, что это могут подтвердить множество исследований, а также она сама как веган уже убеждена в этом.

Также актриса сделала пост на тему веганства в Instagram, отметив, что мужчины-веганы могут значительно улучшить свою сексуальную жизнь.

"Переход на веганство может помочь мужчинам всех возрастов повысить свою сексуальную активность и одновременно снизить риск рака простаты", – написала актриса.

Ранее парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года.